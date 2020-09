കോട്ടയം∙ നടി ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെയും മറ്റു സ്ത്രീകളെയും യൂട്യൂബ് വിഡിയോ വഴി അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ വെള്ളായണി സ്വദേശി വിജയ് പി. നായർ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ ഇത്തരത്തിൽ അശ്ലീല, വ്യാജവാർത്ത, അധിക്ഷേപ വിഡിയോകൾ നിർമിക്കുന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാരും പൊലീസും. ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം കൂടാതെ വ്യാജ വാർത്തകളും വ്യക്തിഹത്യകളും നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ വ്യകതികൾക്കും ഓൺലൈൻ മീഡിയകൾക്കും എതിരെ കടുത്ത നടപടി എടുക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.

വിമർശിക്കാം പക്ഷേ അധിക്ഷേപം ആകരുത് എന്നാണ് സർക്കാർ വാദം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തീപിടിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അടിസ്ഥാനരഹിത വാർത്തകൾ കൊടുത്തെന്നു ആരോപിച്ചു മുഖ്യധാരാ പത്രങ്ങൾക്കെതിരെ കോടതിയെയും പ്രസ് കൗൺസിലിനെയും സമീപിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. എന്നാൽ പത്രങ്ങളെക്കാളും ചാനലുകളെക്കാളും കൂടുതലായി വിമർശനവും വ്യക്തിയധിക്ഷേപവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആണെന്നു സർക്കാർ കരുതുന്നു. സർക്കാരിനെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞു ആക്രമിക്കാൻ പല ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും വ്യക്തികളും മത്സരിക്കുന്നുവെന്നാണ് സർക്കാർ കണ്ടെത്തൽ.

കടുത്ത അധിക്ഷേപം ചൊരിയുന്ന ചില വ്ലോഗർമാരെയാണ് ആദ്യ പടിയായി സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടർ വിമർശനത്തിന് മാത്രമല്ല സർക്കാരിനെയും മന്ത്രിമാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാനാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് സിപിഎമ്മും പറയുന്നു. ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിനെതിരെ ബാബ രാംദേവ്, അണ്ണാ ഹസാരെ എന്നിവരെ മുന്നിൽ നിർത്തി ‘നിഷ്പക്ഷ സമരം’ നയിച്ച ബിജെപി, ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വമാണ് പുറമെ നിഷ്പക്ഷത നടിക്കുന്ന ഇത്തരം വിഡിയോകൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് സർക്കാരും സിപിഎമ്മും കരുതുന്നു.

‘പോരാളി ഷാജി’യെ കൊണ്ടു ഒറ്റയ്ക്കു ഇക്കൂട്ടരെ നേരിടാൻ പറ്റില്ലെന്നതിനാൽ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണ ചുമതല ഏൽപിക്കാൻ പറ്റിയ രാജ്യാന്തര പിആർ ഏജൻസിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് സർക്കാർ. പാർട്ടി ചിഹ്നമോ നിറമോ ഇല്ലാതെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. അപ്പോഴാണ് നിഷ്പക്ഷ ലേബലിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പിടി മുറുക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ നടന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്മയും സർക്കാർ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ദേശീയ പാതയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ഇക്കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗം തന്നെയെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പിക്കുന്നു.

ഇത്തരം വിഡിയോകളിൽ വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയും ക്യാപ്ഷനുമാണ് സർക്കാരിനെയും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെയും ഏറ്റവുമധികം ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്. പത്രങ്ങളും ചാനലുകളും സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ സെൻസറിങ് ഇല്ലന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ ജനതയെ ആകർഷിക്കാൻ ഇവർക്കു സാധിക്കുന്നുവെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു.

മന്ത്രിമാരെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കുറിച്ചു അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർക്കെതിരെ യൂട്യൂബിൽ പരാതിപ്പെടുകയും ഒപ്പം സൈബർ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനുമാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിനെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ വ്യകതികളെയോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നിർമാണത്തിനുള്ള സാധ്യതയും സർക്കാർ ആരായുന്നുണ്ട്.

English Summary: Government Plans to Impose Restrictions on Defaming Content in Social Media