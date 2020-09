മെഹ്ബൂബയെ എത്രനാൾക്കൂടി തടവിൽപ്പാർപ്പിക്കും: ജമ്മു കശ്മീരിനോട് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയുടെ മകൾക്കും മകനും തടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന അമ്മയെ സന്ദർശിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. പൊതുസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമാണ് മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയെ തടങ്കലിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് മകൾ ഇൽതിജ മുഫ്തി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

അമ്മയെ കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്ത് അമ്മയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ അനുമതി വേണമെന്നും ഇൽതിജ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമ്മയുടെ തടവ് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നേരത്തെയും നോട്ടിസ് നൽകിയെങ്കിലും ഭരണകൂടം മറുപടി ഫയൽ ചെയ്തില്ല. ഇതു കോടതിയോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അവർ വാദിച്ചു.

അതേസമയം, എത്രനാൾ മെഹ്ബൂബയെ കസ്റ്റഡിയിൽ പാർപ്പിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജമ്മു കശ്മീർ ഭരണകൂടത്തോടു ചോദിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇതിനു മറുപടി നൽകണമെന്നും ഇവരെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാടെന്താണെന്നും ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. അമ്മയെ കാണമെന്ന് ഇൽതിജ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

അതേസമയം, ജമ്മു കശ്മീരിന് അക്രമത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ജഡ്ജിമാർ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തരുതെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞവർഷം ഓഗസ്റ്റ് 5ന് ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിവന്നിരുന്ന 370ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കി രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനു മുന്നോടിയായിട്ടാണ് പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (പി‍ഡിപി) മേധാവി കൂടിയായ മുഫ്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജൂലൈയിൽ മൂന്നു മാസത്തേക്കുകൂടി തടങ്കൽ നീട്ടിയിരുന്നു. മെഹ്ബൂബയ്ക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, മകൻ ഒമർ അബ്ദുല്ല എന്നിവരെ നേരത്തേ വിട്ടയച്ചിരുന്നു.

English Summary: How Long Can Mehbooba Mufti Be Detained, Supreme Court Asks J&K