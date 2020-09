ഭാര്യയെ തറയിൽ കമഴ്ത്തിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദിച്ച് ഡിജിപി; കുരച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തുനായ– വിഡിയോ

ഭോപാൽ∙ ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതിനു തൊപ്പിപോയ മധ്യപ്രദേശ് ഡിജിപി പുരുഷോത്തം ശർമയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ ഹാളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഭാര്യയെ പുറകിൽനിന്ന് പിടിച്ച് തറയിൽ കമഴ്ത്തിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. രണ്ടു പേർ പിടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിജിപി മർദനം തുടരുകയാണ്. വളർത്തുനായ കുരച്ചുകൊണ്ട് സമീപത്തുകൂടി നടക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും പുരുഷോത്തം ശർമയെ നീക്കിയതായും മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഡിജിപിയാണ് 1986 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പുരുഷോത്തം ശർമ. അച്ഛൻ അമ്മയെ തല്ലുന്ന വിഡിയോ ഇൻകംടാക്സിലെ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറായ മകനാണ് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നരോത്തം മിശ്രയ്ക്കും മറ്റു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തത്. മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായുള്ള ബന്ധം പിടിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നുള്ള തർക്കമാണ് അടിയിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം.

എന്നാൽ, 32 വർഷമായി ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന ഭാര്യയാണെന്നും ഇതു കേവലം കുടുംബ വഴക്കാണെന്നുമുള്ള നിലപാടുമായി പുരുഷോത്തം ശർമ രംഗത്തെത്തി. ഇക്കാലമത്രയും തന്റെ പണം കൊണ്ട് ഭാര്യ വിദേശയാത്ര ഉൾപ്പെടെ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും താനൊരു പീഡകനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രകാലം ഒപ്പം താമസിക്കുമായിരുന്നോയെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായം.



English Summary: IPS officer thrashes wife, pins her down on video. He calls it ‘family matter’