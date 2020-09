റിയ ബോളിവുഡ് ഉന്നതരെ ലഹരി റാക്കറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണി: എൻസിബി

മുംബൈ∙ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ റിയ ചക്രവർത്തി ബോളിവുഡിലെ ഉന്നതരെ ലഹരി മാഫിയയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയാണെന്ന് നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ(എൻസിബി) ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ. സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്ത് സ്ഥിരമായി ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം റിയയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.



ഈ വിവരം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം സുശാന്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നു റിയയുടെ ജാമ്യത്തെ എതിർത്തു കൊണ്ട് എൻസിബി ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. സുശാന്തിന് ലഹരി മരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നത് റിയ ആണെന്നും ലഹരി കൈവശം വച്ചതിനും കൈമാറ്റം ചെയ്തതിനും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും എൻസിബി മേഖലാ ഡയറക്ടർ സമീർ വാങ്കഡെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ലഹരി ചാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഹരി മരുന്ന് വാങ്ങിയതിന്റെയും ഇടപാടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഉണ്ടെന്ന് എൻസിബി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ അനൂജ് കേശ്‌വാനിയുമായി റിയയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും എൻസിബി സമർഥിച്ചു. ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ റിയയുടെ സഹോദരൻ ഷൊവിക് ചക്രവർത്തിക്ക് എതിരെയും സമാനമായ ആരോപണങ്ങളാണ് എൻസിബി ഉന്നയിച്ചത്.



സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം ബോളിവുഡിലെ ലഹരിമരുന്നുകേസായി വഴി തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നു നടന്റെ കുടുംബം ആരോപണം ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് എൻസിബി റിയയ്ക്ക് എതിരെ കുരുക്ക് മുറുക്കുന്നത്. ലഹരി ഇടപാടിൽ ബന്ധമുള്ള അഭിനേതാക്കളും നിർമാതാക്കളുമായ ഏഴു പേരുടെ പട്ടിക നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ തയാറാക്കിയിരുന്നു.

അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇവർക്ക് സമൻസ് അയച്ചേക്കും. ലഹരിക്കേസിൽ, ദീപിക പദുക്കോൺ, സാറ അലി ഖാൻ, രാകുൽ പ്രീത് സിങ്, ശ്രദ്ധ കപൂർ എന്നിവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നിർണായകമാകും. നടിമാരുടെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കാനും നീക്കമുണ്ട്. 4 പേരെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും.



English Summary: Rhea Chakraborty bought drugs for Sushant Rajput, hid his habit: says NCB