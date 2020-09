യുപിയില്‍ ക്രൂര ബലാത്സംഗങ്ങൾ തുടർക്കഥ; ഉറങ്ങുന്നുവോ യോഗി സർക്കാർ?

വീണ്ടും ഉത്തർപ്രദേശ്. ഓരോ തവണയും പുരോഗതിയുടെയും വികസനത്തിന്റെയും വാർത്തകളല്ല, പെണ്ണിനെ പിച്ചിച്ചീന്തുന്ന വാർത്തകൾ‌, അതിനു പിന്നിലുള്ള നരാധമന്‍മാരുടെ കഥകൾ – ഇവയാണ് ഇപ്പോൾ യോഗിയുടെ യുപിയെക്കുറിച്ചു വരുന്നത്. യുപിയെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ലെങ്കിലും ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ സ്ഥലത്ത് എന്ന മട്ടിലാണ് ബലാത്സംഗ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിലെ ഹത്റാസിൽ നാലുപേർ ചേർന്ന് ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പെൺകുട്ടി മരിച്ചതാണ് ഒടുവിൽ വരുന്ന വാർത്ത. പെൺകുട്ടിയുടെ നാക്ക് മുറിച്ചെടുത്ത നിലയിലാണെന്നും ശരീരത്തിലെങ്ങും മുറിവുകളുണ്ടെന്നും കഴുത്തിനും നട്ടെല്ലിനും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. ലഖിംപുർ ഖേരി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, കൊല്ലപ്പെട്ട 13 കാരിയുടെ കണ്ണു ചൂഴ്ന്നെടുത്തുവെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഈ ആരോപണം തള്ളിയിരുന്നു. ഗോരഖ്പുരിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ പോയ കൗമാരക്കാരിയെ സമീപത്തെ പാടത്തേക്കു വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി രാത്രിമുഴുവൻ പീഡിപ്പിച്ചവർ ശരീരംമുഴുവൻ സിഗററ്റ് കൊണ്ട് പൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഓരോ ബലാത്സംഗവും വാർത്തയാകുമ്പോൾ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സർക്കാർ പറയും – ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കും, കുറ്റവാളികളെ വെറുതേവിടില്ല! ഈ പറയുന്നവയ്ക്ക് ആയുസ്സ് അടുത്ത ബലാത്സംഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുവരെ മാത്രം. അടുത്ത കേസിനു പിന്നാലെ സർക്കാർ ഇതേ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കും. എന്നാൽ ഈ വാക്കുകളിലെ ശക്തി പ്രവൃത്തിയിൽ കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ നടപടി താഴേത്തട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

3 വർഷം; അതിക്രമം വർധിച്ചത് 20%

2016 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള കണക്ക് അനുസരിച്ച് യുപിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം 20% വർധിച്ചുവെന്നാണ് ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ (എന്‍സിആർബി) ജനുവരിയിൽ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. 2017 ൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്തിയവർക്കെതിരെ 56,011 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ 2018ൽ അത് 59,445 ആയി വർധിച്ചു.

2015 ൽ 35,908 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ 2016 ൽ 49,262 കേസുകളാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സ്ത്രീധനപീഡന മരണം, ഗാർഹികപീഡനം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ തുടങ്ങിയവയും ഈ പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. 2018 ൽ 3946 പീഡനക്കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4322 ഇരകളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 1411 പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. 2017 ൽ 4246 പീഡനക്കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ പീഡിപ്പിച്ച കേസുകളുടെ എണ്ണം 1560 ആണ്.

ദലിതരാണോ? അവകാശം ‘ഉന്നതർക്ക്’ !

ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവിടെയുണ്ട് എന്നതാണ് വാർത്തകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേസിനു പോകുന്ന ഇരകളെയും സാക്ഷികളെയും ഭയപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിവന്നാൽ കൊല്ലാനും മടിക്കാത്ത, പണവും അധികാരശ്രേണിയോടുള്ള അടുപ്പവുമുള്ള, സാമൂഹികമായി ഉയർന്നവരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇക്കൂട്ടർക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും അധികാരികളുടെയും തണലുണ്ടെന്നത് ഭീതിജനകമാണ്.

മാനഭംഗപ്പെടുത്താമെന്ന ഒരു വിചാരം തന്നെ മേൽജാതിക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്ന തോന്നൽ പല വാർത്തകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരയായ പെൺകുട്ടി കേസിനുപോയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും കൊലപ്പെടുത്താനും അതുവഴി ഭയപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവിടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തണലിൽ വികസിച്ചുവരുന്നതെന്നതാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്.

യുപി, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ദലിതർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ പതിവായതിനാൽ അവ പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നില്ലെന്ന് സ്വീഡനിലെ ഉപ്പ്സാല സർവകലാശാല പീസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് റിസർച്ച് പ്രഫസർ അശോക് സ്വെയ്ൻ ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ജാതി വ്യവസ്ഥയെ എതിർക്കുന്നവരെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാൻ ബലാത്സംഗമെന്ന ആയുധവും ഇവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗോത്രമേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്കുനേരേ പലപ്പോഴും ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ടെന്നും സ്വെയ്നെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഓപ്പറേഷൻ ദുരാചാരി

സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ സ്ഥിരമായി അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ സമൂഹത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടാനായി യുപി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ‘ഓപ്പറേഷൻ ദുരാചാരി’. സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. അതേസമയം, സ്വകാര്യതാ ലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇതു കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കുമെന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയതിനു പിന്നാലെ, സ്ത്രീകളെ പൂവാലശല്യത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ ‘ആന്റി–റോമിയോ സ്ക്വാഡുകൾ’ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവ നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷവും യുപിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുനേരേയുള്ള അതിക്രമത്തിൽ കുറവൊന്നും കാണുന്നില്ല. സർക്കാർ വന്നിട്ട് മൂന്നു വർഷമായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്വാഡിനെ മഷിയിട്ടുനോക്കിയാൽപ്പോലും കാണുന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും സജീവമാണ്.

ഡൽഹി കൂട്ടമാനഭംഗക്കേസിനുശേഷം രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന ബലാത്സംഗക്കേസുകളിലൊന്നാണ് യുപിയിലെ ഉന്നാവോയിലേത്. വിവാദ ബലാത്സംഗ കേസുകളിൽ ബിജെപി നേതാക്കൻമാർ ഉൾപ്പെട്ടതു സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യത കുറച്ചു. ഉന്നാവോ പീഡനക്കേസിൽ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയും പെൺകുട്ടിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചും വാദിഭാഗത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയെങ്കിലും, കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ് ബിജെപി മുൻ എംഎൽഎ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗർ. മുൻ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ചിൻമയാനന്ദിനെതിരെ വിദ്യാർഥിയുടെ പീഡനാരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന കുറ്റത്തിന്, ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്കും ഈ കേസിൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടിവന്നിരുന്നു.

ശക്തമായ നിയമം വേണം, ഭരണസംവിധാനവും

നിയമം ശക്തമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനാകൂ. ശക്തമായ നിയമത്തിനൊപ്പം അതു നടപ്പാക്കാൻ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഭരണസംവിധാനം കൂടി വേണം. പൊലീസിന്റെ താഴെത്തട്ടിലും മാറ്റമുണ്ടാവണം. പരാതിയുമായി ചെല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സംവിധാനം മാറണം. പ്രതി പ്രബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നയാളും മേൽജാതിക്കാരനും അധികാരവും സമ്പത്തുമുള്ളയാളാണെങ്കിലും, പരാതിപ്പെട്ടാൽ നീതി ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ശക്തമായ നിയമങ്ങളും അതു നടപ്പാക്കാൻ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഭരണസംവിധാനങ്ങളും വേണം.





