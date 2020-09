തിരികെ വരുമോ ലോക്ഡൗണ്‍? കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കുന്നത് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഇന്ന് സര്‍വകക്ഷിയോഗം. വൈകിട്ട് നാലിന് ഓണ്‍ലൈനായി ചേരുന്ന യോഗത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളെടുക്കുന്ന നിലപാടുകള്‍ നിര്‍ണായകമാകും. ലോക്ഡൗണ്‍ ആവശ്യം എല്ലാവരും ഉന്നയിച്ചാല്‍ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് സിപിഎം –സിപിഐ ആലോചന.



കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പും ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാരും ഇന്നലെ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണെന്നും പൂര്‍ണ സഹകരണം എന്ന നിലപാടാണ് മിക്ക രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും. ലോക്ഡൗണ്‍ ഒഴിവാക്കി രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാനുളള വഴികളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തേടുന്നത്.



ലോക്ഡൗണിനോട് പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ആരും യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റു വഴികളില്ലെങ്കിൽ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. സമരങ്ങളില്‍ നിന്ന് യുഡിഎഫ് പിന്‍മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിക്കും സമരം തൽക്കാലം നിര്‍ത്താന്‍ വിരോധമില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ നിലപാട് വരട്ടെയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു



കര്‍ശന നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് സിപിഎമ്മും സിപിഐയും. ബിജെപിയും ഉചിതമായ നിലപാട് സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ അറിയിക്കുമെന്ന് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. ലോക്ഡൗണ്‍ വന്നില്ലെങ്കില്‍ പോലും പരസ്പരം സമ്പര്‍ക്കം ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



