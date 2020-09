കുട്ടികൾ യുട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? മാതൃകയാക്കാം അന്നയെ

തിരുവനന്തപുരം∙ ആക്കുളം എഎഫ്എസ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ജെ.അന്നാ ലക്ഷ്മിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ പഠനരീതി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ യുട്യൂബില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക– ഇതാണ് അന്നയുടെ പഠനരീതി. ഇതിനായി ‘സ്റ്റഡി വിത്ത് അന്നാലക്ഷ്മി’ എന്ന പേരിൽ യുട്യൂബ് അക്കൗണ്ടുമുണ്ട്. ഏതു വിഷയമായാലും അതിനെ ക്വിസ് രൂപത്തിലാക്കി മനപാഠമാക്കുകയാണു അന്ന ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ വിഡിയോ രൂപത്തിൽ യുട്യൂബിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യും.



പഠന വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദിവസവും പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം മനപാഠമാക്കുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ അന്ന ചെയ്തത്. ക്വിസ് രൂപത്തിൽ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പഠനം ലളിതമാക്കി. ഒരു വലിയ ഭാഗം കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനു പകരം ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിൽ പഠിക്കുന്നതു രസകരമായ അനുഭവമായി. പക്ഷേ സ്കൂളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളപ്പോൾ ക്വിസ് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നു. അപ്പോഴാണു യുട്യൂബിൽ 30 ദിവസ ചാലഞ്ചുമായി ചേർന്നത്.

അത് തന്നോടു തന്നെയുള്ള ചാലഞ്ചായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ആറു മണിക്ക് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്വിസ് വിഡിയോ അന്ന യുട്യൂബിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യും. സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായാണ് അന്ന യു ട്യൂബിനെ കാണുന്നത്. വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ കൃത്യമായ മാർഗ നിർദ്ദേശം അധ്യാപകരിൽനിന്നു തേടാറുണ്ട്.



അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ വാർഷിക പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണു കോവിഡിനെ തുടർന്നു സ്കൂൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി അടച്ചത്. അപ്പോഴാണ് സ്വന്തമായി പഠിക്കാൻ അന്നാ ലക്ഷ്മി തയാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അവിചാരിതമായി യൂ ട്യൂബിലെ ഒരു ചാനൽ കണ്ടതോടെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ പഠന സാധ്യതകൾ അന്ന മനസിലാക്കിയത്.

ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് പരീക്ഷാ വിജയികൾ മൽസര പരീക്ഷയ്ക്കായി എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നും അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക കുറിപ്പുകൾ എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്നും പറയുന്നതായിരുന്നു വിഡിയോയുടെ ഉള്ളടക്കം. സ്വന്തമായ ശൈലിയിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അന്ന യുട്യൂബ് ചാനൽ തയാറാക്കിയതോടെ അന്നയുടെ പഠനവും വിഡിയോകളും ഹിറ്റായി.

