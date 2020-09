ഒപിഎസ്സോ ഇപിഎസ്സോ?; ശശികല വരുന്നതിനുമുൻപേ മുഖ്യമന്ത്രിയെച്ചൊല്ലി പോര്

ചെന്നൈ∙ 2021ൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ എഐഡിഎംകെയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള ചർച്ചകൾ തകൃതിയായി നടക്കുന്നു. എഐഡിഎംകെ പാർട്ടി കോഓർഡിനേറ്ററും തമിഴ്നാടിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഒ. പനീർസെൽവം(ഒപിഎസ്) തന്റെ അനുയായികളുമായി ചൊവ്വാഴ്ച വീട്ടിൽവച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

ഒക്ടോബർ ഏഴിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ സംയുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ. പളനിസാമിയും (ഇപിഎസ്) പനീർസെൽവവും തീരുമാനിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഇതിനു പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്ച തന്റെ അണികളെ കാണാൻ പനീർസെൽവം ശ്രമിച്ചതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി തല ചർച്ചകൾക്ക് ചൂടുകൂടുകയായിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന 5 മണിക്കൂർ നീണ്ട എഐഡിഎംകെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒപിഎസ്സും ഇപിഎസ്സും മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി പോരടിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ അണ്ണാ ഡിഎംകെ ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണെന്നും എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും മുതിർന്ന നേതാവും ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയുമായ ഡി. ജയകുമാർ പ്രതികരിച്ചു.

കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് ഒപിഎസ്സിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കി അവതരിപ്പിച്ച പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ഒപിഎസ് – ഇപിഎസ് അനുകൂലികൾതമ്മിൽ വാഗ്വാദം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

ജയലളിതയുടെ തോഴി ശശികല നടരാജൻ ജയിലിൽനിന്നു നേരത്തേ ഇറങ്ങിയേക്കുമെന്ന വാർത്തകൾക്കിടെയാണ് ഒപിഎസ്സും ഇപിഎസ്സും തമ്മിലുള്ള തർക്കവും വരുന്നത്.

