ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിലോ? സജീവമാകാനില്ലെന്ന് അറിയിച്ചെന്ന് രമേശ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ തല്‍കാലം സജീവമാകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞുവെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ടി രമേശ്. അബ്ദുല്ലകുട്ടി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും തീരുമാനം കേരളത്തിലെ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നും എം.ടി രമേശ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിലാണെന്ന പ്രചരണം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് എം.ടി രമേശിന്റെ പ്രതികരണം. ശോഭ വീണ്ടും സജീവമാകണമെന്ന് എം.ടി രമേശ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കുമ്മനം രാജശേഖരനും പി.കെ കൃഷ്ണദാസും ദേശീയ ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരെ അര്‍ഹമായ രീതിയില്‍ പാര്‍ട്ടി ഇനിയും പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നിയമസഭയില്‍ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം ഉള്‍പ്പെടെ തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നും എം.ടി രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.



