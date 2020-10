കിലോയ്ക്ക് വില 40,000 രൂപ, മോദിക്കായി ഹിമാചല്‍ ഒരുക്കും 'അത്ഭുത' കൂണുകള്‍

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. പതിനായിരം അടിക്കുമേലെ ഉയരത്തിലുള്ള ലോകത്തെ നീളമേറിയ തുരങ്കപാതയായ അടൽ റോത്തങ് ഉദ്ഘാടനത്തിനായി മോദി ശനിയാഴ്ച ഹിമാചലിൽ പറന്നിറങ്ങും. ഹിമാചലിന്റെ തനത് രുചി അറിയാനുള്ള അവസരവും സംഘാടകര്‍‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയത്തിൽനിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സവിശേഷ ശേഖരമാണു മോദിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി ഹിമാചൽ ഘടകത്തിന്റെ ചുമതല നരേന്ദ്ര മോദി വഹിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഹിമാചലിന്റെ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു.

ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ തയാറാക്കിയ മെനുവിൽനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ജയ്റാം താക്കൂറാണു രുചികരമായ കുറച്ചു വിഭവങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘവും മണാലിയിലെത്തി തയാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തി. റോത്തങ് തുരങ്കം, ലഹൗല്‍ താഴ്‍വരയിലെ സിസു, സൊലാങ് നുല്ലാ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തയാറെടുപ്പുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പരിശോധിക്കും. സിസുവിലും സൊലാങ് നുല്ലായിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റാലി നടത്തും.

ഹിമാചലിൽ എത്തുന്ന വിവിഐപികൾക്കു ഭക്ഷണം തയാറാക്കാനുള്ള ചുമതല ഹിമാചൽ ടൂറിസം കോർപറേഷന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ നന്ദലാൽ ശർമയ്ക്കാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പാചക വിദഗ്ധർ മണാലിയിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രിക്കായുള്ള അടുക്കളയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു തരം കൂൺ വിഭവമാണ് ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഹിമാലയൻ മലനിരകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗുച്ചി എന്ന കാട്ടുകൂൺ വിലയേറിയതാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന 6000 അടി മുകളിൽ കാണപ്പെടുത്ത കൂണുകൾ ഹിമാചലിലെ മലകളിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും മാത്രമാണ് ആകെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇരുമ്പ്, വൈറ്റമിൻ ഡി, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ്, ഫൈബർ എന്നിവയുടെ അദ്ഭുത കലവറയാണ് ഗുച്ചി കൂണുകള്‍. ഫാറ്റിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവ്.



വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കൂണുകളാണ് ഇവ. കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വയം വളർന്നുവന്നാൽ ശേഖരിക്കാം. കുളു മണാലി, ചമ്പ, കാംഗ്ര, പാങ്കി താഴ്‍വര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്. ഷിംലയിൽ മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന മേഖലകളിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിലോയ്ക്ക് 40,000 രൂപ വരെയാണ് ഗുച്ചി കൂണുകളുടെ വില. കാടുകളിൽനിന്നും താഴ്‍വരകളിൽനിന്നും ദുർഘടമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ കൂണുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. കൂണുകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പലപ്പോഴും മഞ്ഞിന്റെ കട്ടിയേറിയ പുറംപാളികൾ പൊളിച്ചുനോക്കുകയും വേണം. ദ്രവിച്ച മരത്തടികളിലും വീണുകിടക്കുന്ന ഇലകളിലുമാണ് കൂൺ വളരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിലും കൂണുകൾ പൊങ്ങിവരാറുണ്ട്.



ഗുച്ചി അഥവാ മൊറേൽ കൂണുകൾ



മോർച്ചെല്ല എസ്കുലെന്റ എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൂണുകളാണു ഗുച്ചി. പതിനായിരങ്ങൾ വിലയുള്ളപ്പോളും വിപണിയിൽ ഈ കൂണുകൾ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിൽ കൂണുകള്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് ‘ഗുച്ചി’ എന്നാണ്. ഹിമാചലിൽ മഞ്ഞുകാലത്തിനു ശേഷമാണ് കൂണുകൾ മുളയ്ക്കുക. മാർച്ച് മുതൽ മേയ് വരെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഇതു ശേഖരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അലഞ്ഞാണു തൊഴിലാളികൾ കൂണുകൾ കണ്ടെത്തുക. ഒരു വർഷം മുളച്ച ഇടത്ത് അടുത്ത വർഷം മുളയ്ക്കാം, മുളയ്ക്കാതിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂണുകൾ എവിടെയൊക്കെ കാണും എന്ന കാര്യം പ്രവചനാതീതമാണ്. ഒരു തവണപോയാൽ കുറച്ച് ഗ്രാമുകൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയും പതിവാണ്.



കൂണുകൾ ശേഖരിച്ച് ഉണക്കി വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കു മാസങ്ങളെടുക്കും. വൻവിലയുള്ളതിനാൽ ഗ്രാമവാസികൾ കൂണുകൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പകരം ശേഖരിച്ച് വിൽപന നടത്തി ജീവിക്കാനുള്ള പണമുണ്ടാക്കും. ഗുച്ചി കൂണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വളരെയേറെ കഥകളുമുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ ഇവയുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നും കാട്ടുതീയുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ എളുപ്പം വളരുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആരും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.



സിഡ്ഡു മുതൽ അംല വരെ



കുളുവിലെ പ്രത്യേക വിഭവമായ സിഡ്ഡുവും പ്രധാനമന്ത്രിക്കായി തയാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഗോതമ്പ് പൊടി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത് ബണ്‍ പോലെയുള്ള ആഹാരമാണ് ഇത്. വാള്‍നട്ട്, കസ്കസ്, മാതളനാരങ്ങ എന്നിവയുടെ വിത്തുകൾ രുചിക്കും മണത്തിനുമായി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കും. സിഡ്ഡുവിന്റെ കൂടെ നെയ്യ്, ഗ്രീൻ ചട്നി എന്നിവയും വിളമ്പും. കുതിർത്ത ചനാ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ മഡ്രയാണ് മറ്റൊരു വിഭവം.



മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജില്ലയായ മൻഡിയിൽനിന്നുള്ള ഹിമാചലി സെപു വാടിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭക്ഷണ മെനുവിലുണ്ട്. മൻഡിയിൽ വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ വിളമ്പാൻ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക. മൻഡിയിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഈ വിഭവത്തെക്കുറിച്ചു പരാമർശിച്ചിരുന്നു. കടു, അംല തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളും മേശയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മോദിക്ക് ഡെസർട്ട് ആയി കഴിക്കാൻ മക്കി ഹൽവ, ബാത്തു കി ഖീർ എന്നിവയാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രധാനമന്ത്രിക്കുവേണ്ടി വേറെ ചില വിഭവങ്ങൾ കൂടി ഒരുക്കണമെന്ന് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരായ ഗോവിന്ദ് സിങ് താക്കൂർ, ഡോ. റാംലാൽ മാർക്കണ്ട എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പരിശോധിച്ചശേഷമായിരിക്കും മോദിക്കുള്ള മെനുവിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക.



അടൽ തുരങ്കപാത; ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയത്



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ദൈർഘ്യമേറിയ തുരങ്കപാതയാണ് റോത്തങ്ങിലെ അടൽ തുരങ്കപാത. റോത്തങ് ചുരത്തിൽ ആറ് മാസത്തോളം മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലമുണ്ടാകാറുള്ള യാത്രാ തടസ്സം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കു പരിഹാരമാണ് തുരങ്കപാത. തുരങ്കപാത യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ഹിമാചലിലെ മണാലിയിൽ നിന്നു ലഡാക്കിലെ ലേയിലേക്കുള്ള യാത്രാദൂരം 46 കിലോമീറ്റർ കുറയും. പുറമേ തന്ത്രപ്രധാനമേഖലകൾ 6 മാസം ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും.



അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പ്രധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ 2000 ജൂണിലാണ് ഹിമാചലിൽ തുരങ്കം നിർമിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. 2002 മേയ് 26ന് തറക്കല്ലിട്ടു. നിർമാണം തുടങ്ങിയത് 2010 ജൂണില്‍. വാജ്പേയിയുടെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിചാണ് റോഡിന് അടൽ തുരങ്കപാത എന്നു പേരിട്ടത്. 9.02 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണ ചുമതല ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ മലയാളി ചീഫ് എൻജിനീയർ കെ.പി. പുരുഷോത്തമനായിരുന്നു.



