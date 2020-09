രാജ്യത്തെ ആകെ മരണം ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒറ്റദിനം പുതുതായി 80,742 രോഗികൾ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പുതിയ 80,472 കേസുകൾ കൂടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 62 ലക്ഷം കടന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ 9,40,441 പേർ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത്. 51,87,826 പേർ രോഗമോചിതരായിട്ടുണ്ട്.

1,179 പേരാണ് ഇന്നലെ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചത്. മരണസംഖ്യ ലക്ഷം പേരിലേക്ക് അടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ആകെ 97,497 പേരാണ് മരിച്ചത്.

അതേസമയം, രാജ്യത്തെ സ്രവപരിശോധനയിലും ദിനംപ്രതി വർധനയുണ്ട്. ഇതുവരെ 7,41,96,729 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. ഇതിൽ 10,86,688 സാംപിളുകൾ ഇന്നലെ മാത്രം പരിശോധിച്ചതാണ്.

അതിനിടെ, ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പതിവ് സ്രവപരിശോധനയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

