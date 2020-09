പാരിസ് ∙ ശബ്‌ദാതീതവേഗത്തില്‍ നഗരത്തിനു മുകളിലൂടെ പറന്ന സൈനിക വിമാനത്തിന്റെ മുഴക്കത്തിൽ പരിഭ്രാന്തരായി പാരിസ് നിവാസികൾ. പാരിസിലും സമീപ മേഖലയിലും വളരെ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടെന്നും എന്നാലിതു സ്ഫോടനമല്ലെന്നും യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം ആയിരുന്നെന്നും പാരിസ് പൊലീസ് പിന്നീടു വ്യക്തമാക്കി. എമർജൻസി നമ്പരിലേക്കു വിളിക്കുന്നതു നിർത്തണമെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു.

നഗരത്തിലുടനീളം കേ‌ട്ട ശബ്ദത്തിൽ ജനാലകൾ കുലുങ്ങിയതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആക്ഷേപഹാസ്യ വാരിക ചാർലി ഹെബ്ദോയുടെ മുൻ ഓഫിസുകൾക്കു പുറത്തുണ്ടായ കത്തി ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത ശബ്ദം വല്ലാതെ അലട്ടിയെന്നു പാരിസ് നിവാസികൾ പറയുന്നു. ശബ്ദം എന്തിന്റെയാണെന്നു ചോദിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധി പേരാണു പോസ്റ്റിട്ടത്.



ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് നടന്ന റോളണ്ട് ഗാരോസിലും ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേട്ടിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിനു ചുറ്റും ശബ്ദം മുഴങ്ങി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ചാർലി ഹെബ്ദോയുടെ മുൻ ഓഫിസുകൾക്കു പുറത്തുണ്ടായ കത്തി ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. 2015 ജനുവരിയിൽ ചാർലി ഹെബ്ദോയ്ക്കും സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പൊലീസുകാരി ഉൾപ്പെടെ 17 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



English Summary: Sonic boom from military jet, say police after powerful explosion rattles Paris