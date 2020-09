സിബിഐ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നു: വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലെ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷം. ലൈഫ്‌ മിഷന്‍, പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല കേസുകളിലെ സിബിഐ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന്‌ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ്‌ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ആദ്യം പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തത്‌ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്‌. തന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ്‌ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ കേരളത്തിലേക്ക്‌ വന്നതെന്ന്‌ മേനി നടിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോള്‍ സിബിഐയെ ഭയപ്പെടുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്‌ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം.

സിബിഐ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട്‌ പോകുമ്പോള്‍ ലൈഫ്‌ മിഷന്റെ ചെയര്‍മാന്‍ കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നകാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്‌ അറിയാം. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ക്രമക്കേടാണ്‌ ഈ ഇടപാടില്‍ നടന്നത്‌. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആജ്ഞാനുവര്‍ത്തികളായ പൊലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ച്‌ വിജിലന്‍സ്‌ അന്വേഷണം എന്ന പ്രഹസനം നടത്തി തെളിവ്‌ നശിപ്പിക്കാനാണ്‌ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നത്. ലൈഫ്‌ മിഷന്‍ ക്രമക്കേട്‌ ശരിയായ രീതിയില്‍ അന്വേഷിച്ചാല്‍ അകത്തുപോകുമെന്ന ആശങ്ക മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട്‌. അതുകൊണ്ടാണ്‌ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള നീക്കം സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്നതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തിന് സിബിഐയെ ഭയക്കണം: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് ഭയം കൊണ്ടാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തിനാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാൻ തയാറാണെന്നും എൻഐഎ വന്നത് താൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നും പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എന്തിനാണ് ലൈഫ് അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ എതിർക്കുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പലതും മറയ്ക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുന്നത്.

വിദേശ സംഭാവന സ്വീകരിച്ച കേസിൽ സിബിഐ അല്ലാതെ വേറാരാണ് അന്വേഷിക്കുക എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം. അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വിദേശസഹായം സ്വീകരിച്ച സമാനമായ കേസ് സിബിഐക്ക് വിട്ട പിണറായി ലൈഫ് തട്ടിപ്പിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്നത് സ്വന്തം കസേര രക്ഷിക്കാനാണ്. വിദേശ ധനസഹായത്തിന്റെ ചട്ടം ലംഘിച്ചതു കൊണ്ടാണ് സിബിഐക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വീടുവയ്ക്കാനുള്ള പണം കമ്മിഷനടിച്ച സർക്കാർ അതിനെതിരായ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് നാണംക്കെട്ട ഏർപ്പാടാണ്. അഴിമതി കേസിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പിണറായി വിജയൻ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എകെജി സെന്ററിലെ പണം എടുത്ത് സിബിഐക്കെതിരെ കേസ് നടത്തണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Opposition Slams Government Move to Approach High Court Against CBI in Life Mission