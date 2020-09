കോട്ടയം∙ സെപ്റ്റംബറിൽ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോർഡ് മഴ. ഒരു മാസത്തിനിടെ 60.17 സെമീ മഴയാണ് സംസ്ഥാനത്തു പെയ്തിറങ്ങിയത്. 1878 സെപ്റ്റംബറിൽ ലഭിച്ച 58.61 സെമീ മഴയാണ് മുൻ റെക്കോർഡ്.

ജൂൺ ഒന്നിന് തുടങ്ങി സെപ്റ്റംബർ 30ന് അവസാനിക്കുന്ന കാലവർഷ സീസണിലും കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചു– 222.79 സെമീ. ഈ കാലയളവിൽ ലഭിക്കേണ്ട ശരാശരി മഴ 204.92 സെമീ ആയിരുന്നു. ഈ വർഷം 9% അധികമഴ കിട്ടിയെന്നു ചുരുക്കം.

തൂടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് കേരളത്തിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. വയനാട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, ഇടുക്കി ജില്ലകളൊഴികെ ബാക്കി പത്തിടത്തും ശരാശരിയേക്കാൾ അധികം മഴ കിട്ടി.

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കാസർകോട് ജില്ലയിലാണ്–360.56 സെമീ. കുറവ് തിരുവനന്തപുരത്തും. 115.37 സെമീ.

