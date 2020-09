തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. കോടതിയിൽ‌ കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ തയാറാണെന്ന് പ്രതി സന്ദീപ് നായർ. എൻഐഎ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി. എന്നാൽ സന്ദീപ് നായരെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സിആർപിസി 164 പ്രകാരം ഉടൻ തന്നെ സന്ദീപ് നായരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാകും മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക.

English Summary : Sandeep Nair says he will confess in Court