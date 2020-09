വാഷിങ്ടൻ ∙ ആകാശത്ത് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ എഫ്-35ബി യുദ്ധവിമാനം ചൊവ്വാഴ്ച തകർന്നതായി യുഎസ് മറീൻ യൂണിറ്റ് അറിയിച്ചു. കലിഫോർണിയയിലെ ഇംപീരിയൽ കൗണ്ടിയിലായിരുന്നു അപകടം.

എഫ്-35ബി വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് പുറത്തേക്കു ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനെത്തിയ കെസി -130ജെ വിമാനത്തിന്റെ ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു. തകരാറിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: US Fighter Jet Crashes After Collision With Refueling Plane