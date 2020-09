ബൊഗോട്ട ∙ രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് കാണാതായ കൊളംബിയൻ വനിതയെ കടലിൽ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തി. കൊളംബിയ തീരത്ത് ഒഴുകിനടന്ന ആഞ്ജലിക ഗെയ്തൻ എന്ന 46കാരിയെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കണ്ടു രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നു ‘ദ് സൺ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തന ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായി.‌‌

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറോടെ പ്യൂർട്ടോ കൊളംബിയ തീരത്തുനിന്ന് രണ്ടു കിലോമീറ്റർ അകലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി റൊളാൻഡോ വിസ്ബലും സുഹൃത്തുമാണ് ആഞ്ജലികയെ കണ്ടത്. ‌കടലിൽ ഒഴുകുകയായിരുന്ന ആഞ്ജലികയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇരുവരും ബോട്ട് അടുപ്പിച്ചു. പലതവണ ‘ഹലോ’ എന്നു വിളിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണം ഇല്ലായിരുന്നു. ജീവനുണ്ടെന്നു തോന്നിയതോടെ ആഞ്ജലികയെ ബോട്ടിലേക്കു വലിച്ചു കയറ്റി.



മണിക്കൂറുകളോളം കടലിൽ ഒഴുകിനടന്നതിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ ആഞ്ജലിക തളർന്നിരുന്നു. ‘ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു, മരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല’ എന്നായിരുന്നു ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ ആഞ്ജലിക ആദ്യം പറഞ്ഞത്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിട്ട വിഡിയോകളിലൂടെയാണു സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. ഇവർക്കു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വെള്ളം നൽകുന്നതും നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.‌ കരയ്ക്കെത്തിച്ച ശേഷം ആഞ്ജലികയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടുകാർ സമീപിച്ചു.



ആഞ്ജലികയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർ അവരുടെ പൂർവകാല ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കി. മുൻ ഭർത്താവിൽനിന്നു കടുത്ത ഗാർഹിക പീഡനം നേരിട്ട് 2018ൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണിവർ. ‘20 വർഷമായി വളരെ അപകടകരമായ ബന്ധമാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുത്. ആദ്യ ഗർഭകാലത്താണ് അക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. അയാൾ നിരന്തരം മർദിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ഗർഭകാലത്തും മർദനം തുടർന്നു. പെൺകുട്ടികൾ ചെറുതായതിനാൽ അയാളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല.’– ആഞ്ജലിക പറഞ്ഞു.



2018 സെപ്റ്റംബറിൽ ഭർത്താവ് മുഖം അടിച്ചു തകർക്കാനും കൊല്ലാനും ശ്രമിച്ചു. സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീടുവിട്ടു. കാമിനോ ഡി ഫെ റെസ്ക്യൂ സെന്ററിൽ താമസിക്കാൻ ഇടം കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ ആറു മാസത്തോളം തെരുവുകളിൽ അലഞ്ഞു. ഈ ജീവിതം തുടരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായില്ല. എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുടുംബത്തിൽ നിന്നടക്കം ആരുടെയും സഹായം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെയാണു കടലിൽ ചാടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അബോധാവസ്ഥയിലായതിനാൽ അതിനുശേഷം ഒന്നും ഓർമയില്ല.– ആഞ്ജലിക വിവരിച്ചു.



