സൂപ്പർ മോഡലായി തിളങ്ങിയ നായകൻ 'വില്ലനാകും'; ലഹരിക്കേസില്‍ വഴിത്തിരിവ്

മുംബൈ ∙ ലഹരി ഇടപാടുകാരുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയ ബോളിവുഡിലെ 3 പ്രമുഖരുടെ വിവരം ലഭിച്ചതായി നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി). കേസിൽ നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത നടിമാരുടെ അറസ്റ്റ്, ബോളിവുഡ് നടൻമാരടക്കം കൂടുതൽപ്പേരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്നിവയടക്കം തുടർനടപടികളെക്കുറിച്ച് ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

ഒരു കാലത്ത് സൂപ്പർ മോഡലായി തിളങ്ങുകയും പിന്നീട് ബോളിവുഡിൽ അതിവേഗം ചുവടുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നായകനിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നതായി എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ റിയ ചക്രവർത്തി ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖരെ ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയാണെന്ന വാദം എൻസിബി ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.



ആരോപണ വിധേയനായ നടൻ ആരാണെന്ന് എൻസിബിയോ അഭിമുഖം പുറത്തു വിട്ട മാധ്യമമോ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ബോളിവുഡിലെ ഉന്നതർക്ക് ലഹരി മരുന്ന് എത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ നടനാണെന്നും കൂടുതൽ പ്രമുഖരിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി നടി റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന മൊഴികൾ കളവാണെന്നും റിയ അത്തരമൊരു മൊഴി ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും റിയയുടെ അഭിഭാഷകൻ ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചു.

സുശാന്തിന്റെ കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിയുൾപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസിന്, നടൻ സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ മരണവുമായി കാര്യമായ ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ നിലപാട്. നടന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നു ഡൽഹി എംയിസിലെ ഫൊറൻസിക് സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ അറിയിപ്പ്. മരണത്തിലേക്കു നയിച്ചത് ലഹരിമരുന്നല്ല എന്ന സൂചനകളാണു 2 വെളിപ്പെടുത്തലുകളും നൽകുന്നത്.



ലഹരിക്കേസിൽ ദീപിക പദുകോൺ, സാറ അലി ഖാൻ, ശ്രദ്ധ കപൂർ, രാകുൽ പ്രീത് സിങ് എന്നീ നടിമാർക്കു ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയെന്ന പ്രചാരണം എൻസിബി തള്ളിയിരുന്നു. ദീപിക പദുകോൺ, സാറ അലി ഖാൻ, ശ്രദ്ധ കപൂർ, രാകുൽ പ്രീത് സിങ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് ലഹരിമരുന്നു കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഫോൺവിളി, ചാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഇവർക്കെതിരെയുള്ള തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കാൻ. ലഹരി ഇടപാടുകാരുമായി നടിമാർക്കു നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ളതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ബോളിവുഡിലെ ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയായ ‘ക്വാൻ’ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കൂടുതൽ അന്വേഷണമുണ്ടാകും.

