ക്രൂര ബലാൽസംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ യുപിയിൽനിന്ന് വീണ്ടും പീഡന വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അത് ബിജെപിക്കു ശുഭസൂചനയല്ല. പ്രതിഷേധം കത്തിപ്പടരുകയും രാജ്യത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷി ഹത്രാസിലെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സങ്കടത്തോടു ചേർന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും പെൺകുട്ടികളെ പിച്ചിച്ചീന്തുന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഹത്രാസിൽനിന്ന് 500 കിലോമീറ്ററോളം അകലെ ബൽറാംപുരിൽ 22കാരി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായപ്പോൾ ബുലന്ദ്ഷഹറിലും അസംഗഢിലും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ടു പേർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ വിഷയത്തിലിടപെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥുമായി ചർച്ച നടത്തി. തൊട്ടു പിന്നാലെ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയോഗിച്ചു. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഭഗ്‌വാൻ സ്വരൂപ്, ഡിഐജി ചന്ദ്രപ്രകാശ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പൂനം എന്നിവരാണ് സംഘത്തിൽ. മൃതദേഹം അവസാനമായി കാണാനോ ആചാരപ്രകാരം സംസ്കരിക്കാനോ കുടുംബത്തെ അനുവദിക്കാതെ ധൃതിപിടിച്ച് പൊലീസ് തന്നെ സംസ്കരിച്ചതിനെതിരെയും ജനരോഷമുയരുന്നു. ബിജെപിയെയും യോഗിയെയും പ്രതിപക്ഷം കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ്.

സംസ്കാരം ദലിത് പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ

പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പെട്ടെന്നു സംസ്കരിച്ചത് പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഒതുക്കുകയെന്നതു ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഉടൻ നടക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുമേൽ ഹത്രാസ് കൂട്ടമാനഭംഗം കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുമെന്ന ആശങ്കയും നേതാക്കൾക്കുണ്ട്. ബിഹാറിലെ ജനസംഖ്യയിൽ 18 ശതമാനമുള്ള ദലിതർ പ്രധാന വോട്ടുബാങ്കാണ്. ഹത്രാസ് സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ബിഹാറിൽ ചിലയിടത്ത് ബുധനാഴ്ച പ്രതിഷേധം നടന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ബിജെപി ദലിതർക്കെതിരാണെന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണ് പെട്ടെന്നുതന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

പ്രതിഷേധം പൊലീസ് വിലക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ദലിത് സംഘടനകളും നേതാക്കന്മാരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘കുടുംബത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സർക്കാരും പൊലീസും എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയുടെ സംസ്കാരം നടത്തിയതെന്നു ലോകം കണ്ടതാണ്. സഹാരൻപുരിൽ വച്ച് എന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം തുടരും’ – ഭീം ആർമി അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിക്കു പുറത്ത് ആസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പൊലീസുകാർ ദഹിപ്പിക്കുന്നു.

ആക്രമണം പണ്ഡിറ്റോ ഠാക്കൂറോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്

ഠാക്കൂർ, പണ്ഡിറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് തങ്ങളെങ്കിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നുവെന്നും ദലിതരായതുകൊണ്ടാണ് മകളെ നഷ്ടമായതെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു. ഇവർ താമസിക്കുന്ന ബൂൾഗാർഹി ഗ്രാമത്തിൽ പണ്ഡിറ്റുകളും ഠാക്കൂറുകളുമാണ് ഭൂരിപക്ഷം. പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ഉൾപ്പെടുന്ന വാൽമീകി വിഭാഗം ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷമാണ്. കാലിത്തീറ്റ ശേഖരിക്കാൻ സെപ്റ്റംബർ 14ന് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ മേഖലയിലേക്കു പോയ പെൺകുട്ടിയെ ദുപ്പട്ട കഴുത്തിൽചുറ്റി ബജ്റ പാടത്തേക്കു വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യുപിയിലെങ്ങും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ നേർച്ചിത്രമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

വിവാദമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് യുപി ബിജെപി

പെട്ടെന്നു സംസ്കാരം നടത്തിയ പൊലീസ് നടപടിയിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പങ്കു സംശയിക്കുന്നെന്ന് ബിഎസ്പി അധ്യക്ഷ മായാവതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടായെന്നു സംശയമുണ്ടെന്നും പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മാർച്ച് നടത്തി. എന്നാൽ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി പൊലീസ് അതു തടഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ യുപി ഭവനു പുറത്തു നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ 80 ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, ബലാത്സംഗക്കേസിൽ യുപി സർക്കാരിനെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്താനുളള ശ്രമമാണ് പ്രതിപക്ഷ പ്രസ്താവനകളെന്നാണ് ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണം. വിവാദമുണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നും അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു ദലിത് പ്രതിഷേധം വീണ്ടുമുണ്ടായേക്കാമെന്നു പാർട്ടി കരുതുന്നതായി ചില ബിജെപി നേതാക്കൾ ദേശീയമാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബൂൾഗാർഹി ഗ്രാമത്തിനുപുറത്ത് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന യുപി പൊലീസ്. (Photo by Prakash SINGH / AFP)

നടപടി വേണമെന്ന് പാർട്ടി എംപി

ദലിത് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി കൂട്ടമാനഭംഗം ചെയ്യുകയും മരിച്ച ശേഷം മൃതദേഹം വീട്ടുകാരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി എംപി ഹൻസ് രാജ് ഹൻസ് യോഗി ആദിത്യനാഥിനെഴുതിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസുകാരിൽനിന്ന് വിശദീകരണം തേടണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.





