‘മാധ്യമങ്ങൾ പോകും, പിന്നെ ഞങ്ങളേ ഉണ്ടാകൂ’; ഹത്രാസ് യുവതിയുടെ പിതാവിന് ഭീഷണി

ലക്നൗ ∙ ഹത്രാസിൽ‌ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി ദലിത് പെൺകുട്ടി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നതിനിട‌െ കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്. മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെയാണു ഹത്രാസ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രവീൺ കുമാർ ലക്ഷർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. മാധ്യമങ്ങൾ ഉടൻ ഇവിടെനിന്നു പോകുമെന്നും പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നും പ്രവീൺ കുമാർ പറയുന്നതിന്റെ വിഡിയോയാണു പുറത്തായതെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘മാധ്യമങ്ങളിൽ പകുതിയും ഇന്നു മടങ്ങി. ബാക്കിയുള്ളവർ നാളെ തിരിച്ചുപോകും. ഞങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കൂ. നിങ്ങളുടെ മൊഴി മാറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നു നിങ്ങൾതന്നെയാണു തീരുമാനിക്കേണ്ടത്’– പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനോടു പ്രവീൺ പറയുന്നു. ഭീഷണിയെപ്പറ്റി മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് നിശബ്ദത പാലിച്ചു. സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിക്കെതിരെ ഹത്രാസ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസും കടുത്ത വിമർശനം നേരിടുന്നതിനിടെയാണു വിഡിയോ പുറത്തുവന്നത്.



കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് അർധരാത്രിയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചതെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംസ്‌കരിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരു പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നു ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം കയറ്റിയ ആംബുലൻസ് നാട്ടുകാരായ സ്ത്രീകൾ തടഞ്ഞിട്ടതായും ശവസംസ്കാര സമയത്തു സഹോദരൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിനുശേഷം കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മൂത്ത സഹോദരി പറഞ്ഞു. വീടിനു പുറത്തുള്ള പൊലീസുകാർ പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണു കഴിച്ചതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.



