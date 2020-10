‘കരാറിലാണെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരാണ്..!’ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനവുമായി കരാർ ഡോക്ടർമാർ

കൊച്ചി∙ ഉത്തരവിറക്കി രണ്ടു മാസമായിട്ടും കരാർ നിയമിത ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ശമ്പളവും റിസ്ക് അലവൻസും ലഭ്യമാക്കിയില്ലെന്ന് കാണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം. ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കരാർ ഡോക്ടർമാരുടെ വിഭാഗമാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ അവഗണിക്കരുതെന്ന അഭ്യർഥനയുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. അജ്മൽ ഷഹബാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രതിമാസ ശമ്പളം 50,000 രൂപയാക്കി നൽകുമെന്നും റിസ്ക് അലവൻസായി 20 ശതമാനം നൽകുമെന്നുമായിരുന്നു ഉത്തരവ്. എന്നാൽ ഇതുവരെയും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സാലറി ചലഞ്ചിന്റെ പേരിൽ ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ 20 ശതമാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്ന കരാർ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഈ ചെറിയ തുക മതിയാകുന്നില്ലെന്നത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് സാലറി ചലഞ്ചിന്റെ പേരിൽ 20 ശതമാനം തുക പിടിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈ തുക എങ്ങനെ തിരികെ നൽകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആകാതെ വരും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കരാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഇത്ര വലിയ തുക പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കോവിഡ് ആശുപത്രികളിലും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, സെക്കൻഡ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിൽ കരാർ ഡോക്ടർമാരെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേണ്ടത്ര അവധിയും വിശ്രമവും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് നടപടിയുണ്ടാകണം. എൽഎസ്ജി‍ഡി, ആർദ്രം, ഡിഎംഇ, അഡ്ഹോക്, വയോമിത്രം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ ജോലിയിലുള്ള താൽക്കാലിക ഡോക്ടർമാർക്ക് പൊതു അവധികൾ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇവരെയും അവധികളുടെ പരിധിയിൽ പെടുത്തണം.

കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ തുടരേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ തുടർ പഠനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത യുവ ഡോക്ടർമാർക്ക് പിഎസ്‍സി, നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷകൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകണമെന്നതാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ മറ്റൊരു ആവശ്യം. സ്ഥിരം ഡോക്ടർമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന 20 ശതമാനം ഡിയർനസ് അലവൻസ്, ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് തുടങ്ങിയവ കരാർ നിയമിതർക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണം. താൽക്കാലിക ഡോക്ടർമാർക്കെല്ലാം തുല്യ ശമ്പളം നൽകണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ഇവർ നിവേദനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

