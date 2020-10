ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കും: വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുല്‍; 'മോദിക്ക് മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കാന്‍ പറ്റുകയുള്ളോ?'

ന്യൂഡൽഹി ∙ യുവതി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട യുപിയിലെ ഹത്രാസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. മരണപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു നടക്കുമെന്നു രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഒറ്റയ്ക്കു നടന്നാല്‍ 144 പ്രകാരം എങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസിനോടു രാഹുല്‍ ചോദിച്ചു. മോദിക്കു മാത്രമേ ഇൗ രാജ്യത്ത് നടക്കാന്‍ പറ്റുകയുള്ളോയെന്ന് രാഹുല്‍ ചോദിച്ചു.

ഹത്രാസിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും യുപി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വെല്ലുവിളി. സ്ഥലത്തു സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയാണ്.



English Summary: Pushed by police to ground Rahul Gandhi says will walk alone to Hathras