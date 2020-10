ഹത്രസ് പീഡനം: പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം വെടിയണം; ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹത്രസിൽ ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായി പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വൈകിട്ട് ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലെത്തും. ഇരുപതു വയസുകാരിയായ ദലിത് പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം.

സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗനം പെൺമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അപകടകരമാണെന്നും വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വ്യക്തമാക്കി. പെൺകുട്ടി മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയ ഡൽഹി സഫ്ദര്‍ജങ് ആശുപത്രിയ്ക്കു മുന്നിൽ ഭീം ആർമി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary: "Will go to India Gate, want answers from Prime Minister on Hathras": Chandrashekhar Azad