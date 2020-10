‘മൃതദേഹം ആരെയും കാണിച്ചില്ല, 2.30ന് ചിത കത്തി; പൊലീസ് നീക്കത്തിൽ ഞെട്ടൽ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹത്രസിൽ ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം രാത്രിയിൽ സംസ്കരിച്ച പൊലീസ് നടപടി ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയെന്ന് സംസ്കാരത്തിനു ദൃക്സാക്ഷിയായ എൻഡിടിവി ലേഖകൻ അരുൺ സിങ്. ക്യാമറാമാൻ പവൻ കുമാറിനൊപ്പം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ നേരിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ വിവരിക്കുകയായിരുന്നു അരുൺ സിങ്.

അരുൺ സിങ് സംഭവം വിവരിക്കുന്നതിങ്ങനെ:

രാത്രി എട്ടോടെ ഡൽഹിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് 11.30 ഓടെയാണ് ഹത്രസിൽ എത്തിയത്. ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ സമീപമുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ നിറയെ കാറുകൾ കാണാമായിരുന്നു. അതിലൊന്ന് കമ്മിഷണറുടെ കാറായിരുന്നു. അവിടെ എന്തോ യോഗം നടക്കുന്നതായി മനസ്സിലായി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം തേടിയെങ്കിലും ഉന്നതതല യോഗം നടക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം എവിടെയാണെന്നതു സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ വിറകുകളുമായി ചിലരെ കണ്ടതായി പ്രദേശവാസികളിൽ ചിലർ അറിയിച്ചു. രാത്രിയിൽ സംസ്കാരം നടത്താനിടയില്ലെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെങ്കിലും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യം സംസ്കാരം നടന്നേക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി.

പെൺകുട്ടിയെ സംസ്കരിച്ചപ്പോൾ.

ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കാർ തടഞ്ഞ പൊലീസ്, അവിടെനിന്നു നടന്നുപോകാനേ അനുവദിക്കുവെന്ന് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കു ഞങ്ങൾ നടന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിനു മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിറയെ പൊലീസുകാരും പ്രദേശിക മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമുണ്ടായിരുന്നു. മൃതദേഹമെവിടെയാണെന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജോയിന്റ് മജിസ്ട്രേറ്റിനോടു ചോദിച്ചെങ്കിലും അറിയില്ലെന്നും വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അറിയിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി. രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മ‍ൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആംബുലൻസ് അവിടെയെത്തി. ഒപ്പമെത്തിയ വാഹനത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും സഹോദരനുമുണ്ടായിരുന്നു.

വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്താതെ ആംബുലൻസ് മുന്നോട്ടു പോയതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും വാഹനം തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. മൃതദേഹം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നു ഉറക്കെപ്പറഞ്ഞ് ആളുകൾ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു; ഒപ്പം ഞാനും. കുറേക്കൂടി മൂന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ അവിടെ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജോയിന്റ് മജിസ്ട്രേറ്റും നൽക്കുന്നതു കണ്ടു. പിന്നാലെ രക്ഷാകവചങ്ങളും ഹെൽമറ്റും ധരിച്ച് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും സ്ഥലത്തെത്തി. സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം താൻ ഏറ്റെടുക്കാമെന്നും രാവിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും സംസ്കാരം നടത്തണമെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൂടാ എന്നും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിച്ചു. രാത്രി സംസ്കരിക്കാമെന്നല്ലേ യാത്രാമധ്യേ സമ്മതിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

യുപിയിലെ ഹത്രസിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പൊലീസ് തടയുന്നു.

ആംബുലൻസ് വീണ്ടും വീടിനു സമീപം കൊണ്ടുവന്നു നിർത്തി. മൃതദേഹം പുറത്തേക്കെടുക്കാമെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പോൾ സമയം രണ്ടു മണി ആയിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും ബന്ധുക്കളും വീട്ടിലേക്കു കയറിയതോടെ എത്രയും വേഗം മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് അവരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരംഭിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനുള്ള ശ്രമം ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് തടഞ്ഞു. മൈക്കുമായി ബന്ധുക്കളുടെ പിന്നിൽനിന്ന് അവരുടെ സംസാരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. മറ്റൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തക അവിടെ എത്തിയതു കണ്ട അധികൃതർ അനുനയശ്രമം നിർത്തി. പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ഞാൻ, ആംബുലൻസിനു സമീപം പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ നിലത്തു കിടന്ന് കരയുന്നതാണ് കണ്ടത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ സാർ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു പൊലീസുകാരൻ വന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ആംബുലൻസിനു സമീപത്തുനിന്നു ഞങ്ങളെ മാറ്റുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നു വൈകാതെ മനസ്സിലായി.

നിമിഷങ്ങൾക്കുളളിൽ ആംബുലൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിവേഗം മുന്നോട്ടുപോയി. ആളുകൾ പിന്നാലെ ഓടി. ഒരു തുറസായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. വഴിയിൽ മനുഷ്യച്ചങ്ങല സൃഷ്ടിച്ച പൊലീസ്, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അവിടേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതു തടഞ്ഞു. ഏകദേശം 2.30ന് ചിത കത്തിത്തുടങ്ങി. പൊലീസിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഞെട്ടലുളവാക്കുന്നതായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ അവിടെ കാണാത്തതിനാൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഉള്ളിൽനിന്നു പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യെന്നും വിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ബന്ധുകൾ പറഞ്ഞു. അധികൃതർ മൃതദേഹം വിട്ടുതരുന്നില്ലെന്ന് അവർ‌ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചുവെന്ന് ‍ഞാൻ അവരെ അറിയിച്ചു.

മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചുവെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും ജില്ലാ മജസ്ട്രേറ്റ് വാർത്താ ഏജൻസിക്കു നൽകിയ പ്രസ്താവന, നാലു മണിയോടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയപ്പോൾ വായിക്കാനിടയായി. കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയും വായിച്ചു. രാത്രിയിൽ സംസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. സംസ്കാരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽനിന്നു മായാതെയാണ് ഉറങ്ങിയത്. അന്തസ്സോടെ മരിക്കാനുള്ള അവകാശവും രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർക്കു നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന വാചകത്തോടെയാണ് അരുൺ സിങ് തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

English Summary: I was there when police cremated UP rape victim, saw what they did; says media person