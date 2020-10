യൂണിടാക് വാങ്ങിയത് 6 ഐഫോണ്‍; 5 എണ്ണം സ്വപ്നയ്ക്ക് കൈമാറി; ബില്ല് പുറത്ത്

കൊച്ചി∙ യൂണിടാക് വാങ്ങിയ ഐഫോണിന്‍റെ ബില്ല് പുറത്ത്. ആറ് മൊബൈല്‍ ഫോണുകളാണ് യൂണിടാക് കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. ഇതില്‍ അഞ്ചു ഫോണ്‍ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന് കൈമാറിയെന്നാണ് യൂണിടാക് ബിൽഡേഴ്സ് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പന്റെ മൊഴി. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ്‌ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചതായും സന്തോഷ്‌ ഈപ്പൻ വെളിപ്പെടുത്തി.



എന്നാൽ ആരില്‍ നിന്നും ഐഫോണ്‍ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും കോൺസുലേറ്റ് ചടങ്ങിലെ നറുക്കെടുപ്പിലെ വിജയികൾക്ക് ഐ ഫോൺ അവരുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം സമ്മാനം നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമാണക്കരാർ ലഭിച്ചതിന് സ്വപ്ന സുരേഷിന് കൈക്കൂലി നൽകിയതായും സന്തോഷ്‌ ഈപ്പൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സിബിഐ അന്വേഷണം ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയില്‍ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. സ്വപ്ന സുരേഷിന് 3.8 കോടി രൂപയും സന്ദീപ് നായർക്ക് 68 ലക്ഷം രൂപയും നൽകിയെന്നാണ് സന്തോഷ്‌ ഈപ്പന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

