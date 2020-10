രാഹുലിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിലൂടെ ജനാധിപത്യം കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി: ശിവസേന

മുംൈബ∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ യുപി പൊലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിലൂടെ ജനാധിപത്യമാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായതെന്ന് ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ദേശീയ നേതാവാണ്. കോൺഗ്രസുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. എന്നാൽ പൊലീസിന്റെ നടപടി ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമകനും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മകനുമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. രാഹുലിനെതിരായ നടപടി രാജ്യം പൊറുക്കില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതും പ്രതികരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതും രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രസിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ പോകവെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പൊലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തത്. ഇതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്.

ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഹത്രസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിലാണ് രാഹുലിനേയും സംഘത്തേയും പൊലീസ് തട‍ഞ്ഞത്. തുടർന്ന് നടന്നു പോകുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുലിനെ തടഞ്ഞുവച്ച് പൊലീസ് നിലത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. പിന്നീട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റിയ ഇവരെ പൊലീസ് നിർബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചു. പകർച്ചവ്യാധി നിയമപ്രകാരം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും എതിരെ ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

