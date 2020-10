തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 144 പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെതിരായ കെ.മുരളീധരന്‍റെ പ്രതികരണം അസ്ഥാനത്തെന്ന് യുഡിഎഫ് വിലയിരുത്തല്‍. 144 പ്രഖ്യാപിച്ചതില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ രംഗത്തെത്തി. സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമെന്ന കെ.മുരളീധരന്‍റെ പ്രസ്താവന തള്ളി. ഇൗ മാസം 31 വരെ സഹകരിക്കുമെന്നും വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിലൂടെ പരിപാടികള്‍ നടത്തുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് 144 പ്രഖ്യാപിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമെന്നായിരുന്നു കെ. മുരളീധരന്‍റെ പ്രതികരണം. എക്സിക്യുട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വിവേചനാധികാരപ്രകാരം നടപ്പാക്കേണ്ട നിയമം നടപ്പാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഇളവുകളുണ്ടോ എന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല. ഉത്തരവ് സര്‍വകക്ഷിയോഗ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍ എംപി കോഴിക്കോട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Mullappally Ramachandran supports state government on declaring 144 in the state