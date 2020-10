‘നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാടും’: ഹത്രസ് പെൺകുട്ടിക്കായി പ്രിയങ്കയുടെ പ്രാർഥനാസംഗമം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദം ഉയരണമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. കുടുംബത്തിനു നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരും. പെൺകുട്ടിക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ച് വാൽമീകി മന്ദിറിൽ നടന്ന പ്രാർഥനാ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയങ്ക.

നേരത്തെ ഇവിടെ ധർണ ഇരിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട ഹത്രസിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് പോയ പ്രിയങ്കയേയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയേയും വ്യാഴാഴ്ച പൊലീസ് യമുന എക്സപ്രസ് വേയിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്നു പോകാൻ തുനിഞ്ഞ ഇവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മടക്കി അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പൊലീസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും പുരോഗമനവും സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടികളേയോ അമ്മമാരേയോ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നാശം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷയായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുക. ഇത് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിജ്ഞയും ഉത്തരവാദിത്തവുമായിരിക്കുമെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

English summary: Priyanka Gandhi at prayer for UP woman