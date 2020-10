ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ‌ കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിനിരയായി പെൺകുട്ടി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, യുപി പൊലീസിന്റെ സംശയാസ്പദമായ നടപടികൾ യുപി സർക്കാരിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്തിയതായി മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് ഉമാ ഭാരതി. വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊലീസുകാരെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങളെയും പ്രതിപക്ഷമടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും കുടുംബത്തെ കാണാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച ഉമാ ഭാരതി, പെൺകുട്ടിയെ തിടുക്കത്തിൽ സംസ്‌കരിച്ചതിനെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഉമാ ഭാരതി ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.



അവൾ ഒരു ദലിത് കുടുംബത്തിന്റെ മകളായിരുന്നു. അവളെ പൊലീസ് തിടുക്കത്തിൽ സംസ്‌കരിച്ചു. ഇപ്പോൾ കുടുംബം ഉപരോധത്തിലാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതിനാൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയരുതെന്ന് ആദ്യം കരുതി. എസ്‌ഐടി (സ്‌പെഷൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം) അന്വേഷണം കാരണം കുടുംബത്തിന് ആരെയും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നിയമത്തെക്കുറിച്ചും എനിക്കറിയില്ല. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എസ്‌ഐടി അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ സംശയം ജനിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസിന്റെ സംശയാസ്പദമായ നടപടികളെത്തുടർന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും പ്രതിച്ഛായ തകർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരയുടെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു.

‘കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും അവരെ കാണും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നയാളാണ്. ഒരു മൂത്ത സഹോദരിയെപ്പോലെയാണ്. എന്റെ അഭ്യർഥന അവഗണിക്കരുതെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു’– അവര്‍ പറഞ്ഞു.

സെപ്റ്റംബർ 14ന് നാലു പേർ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിനിരയാക്കിയ പെൺകുട്ടി സെപ്റ്റംബർ 31നാണ് മരിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 2.30ന് പൊലീസ് സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധിച്ച നാട്ടുകാരെ അടിച്ചോടിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പൊലീസ് നടപടി. മാത്രമല്ല, പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ മാധ്യമങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും പൊലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു.

