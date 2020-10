‘ട്രംപ് കോവിഡ്’ – പ്രചാരണം ഇനിയെങ്ങനെ? വാരിയെറിയുന്നത് 1000 കോടിയിലേറെ ഡോളര്‍

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനും പ്രഥമവനിത മെലനിയയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും യുഎസിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു വാരിയെറിയുന്ന പണത്തിന് ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല. നവംബറിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഒപ്പം നടക്കുന്ന ഹൗസ്, സെനറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ക്കുമായി സ്ഥാനാര്‍ഥികളും പാര്‍ട്ടികളും ചെലവഴിക്കുന്നതു ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ റെക്കോര്‍ഡ് തുക. ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ക്കെല്ലാം കൂടി ആകെ ചെലവ് 1,100 കോടി ഡോളറിനോടടുത്തുവരുമെന്ന കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത് ഗവേഷണ ഏജന്‍സിയായ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ റെസ്പോണ്‍സിബിള്‍ പൊളിറ്റിക്സ്. 1,080 കോടി ഡോളറാണ് ആകെ ചെലവായി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.‌‌



പ്രസിഡന്‌റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിനു കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പ്രചാരണഷെഡ്യൂള്‍ തെറ്റുമെങ്കിലും അതിനു പകരം ഓണ്‍ലൈന്‍ പരസ്യങ്ങളും മറ്റുമിറക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇനിയും തുകയിറക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പൊടിച്ച തുകയെക്കാള്‍ 50 ശതമാനത്തിലേറെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്തവണത്തേതെന്നും യുഎസിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സാമ്പത്തിക അടിയൊഴുക്കള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന സെന്റർ ഫോര്‍ റെസ്പോണ്‍സിബിള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആകെ ചെലവ് 650 കോടി ഡോളറായിരുന്നു. 2012 ല്‍ 630 കോടി ഡോളര്‍, 2008 ല്‍ 530 കോടി.

ഫെഡറല്‍ കമ്മിറ്റികള്‍ 720 കോടി ഡോളര്‍ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിലേക്കു മത്സരിക്കുന്നവരുടെ ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ പ്രചാരണച്ചെലവുകളുടെ കണക്ക് ഒക്ടോബര്‍ പകുതിയോടെ പുറത്തുവരുന്നതോടെ പൂര്‍ണചിത്രം ലഭിക്കും. പണച്ചെലവിന്റെ പൂര്‍വമാതൃകള്‍ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാണ് അന്തിമകണക്കുകള്‍ സെന്‌റര്‍ ഫോര്‍ റെസ്പോണ്‍സിബിള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് തയാറാക്കിയത്.

നാലു വര്‍ഷം കൂടി പ്രസിഡന്റ്പദത്തിൽ തുടരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാരന്‍ ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡനും തമ്മില്‍ ഒഹായോയില്‍ ആദ്യ സംവാദം നടക്കുമ്പോള്‍ ഒരു കോടിയോളം ഡോളര്‍ ബൈഡന്റെ പ്രചാരണസംഘത്തിലേക്കു സംഭാവനയായെത്തി. ധനസമാഹരണത്തില്‍ ഇത്തരം പുതിയ പ്രവണതകള്‍ കണ്ടുവരുന്നതിനാല്‍ നവംബര്‍ ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും ആകെ ചെലവ് 1100 കോടി ഡോളര്‍ കവിഞ്ഞാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്നും സെന്റർ ഫോര്‍ റെസ്പോണ്‍സിബിള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു.

ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് (Photo: SAUL LOEB / AFP)

ഇനിയങ്ങോട്ട് ഒരു ഡോളര്‍ പോലും ചെലവഴിച്ചില്ലെങ്കിലും യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്ന് സെന്റർ ഫോര്‍ റെസ്പോണ്‍സിബിള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഷെയ്ല ക്രംഹോള്‍സ് പറയുന്നു. വന്‍ചെലവുകളുടെ ഇത്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ പുതിയ പതിവാകുമോയെന്നാണു കണ്ടറിയേണ്ടത്.

ട്രംപ് മുന്നേ തുടങ്ങി, പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ പിന്നില്‍

പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മാത്രം ആകെ ചെലവ് 520 കോടി വരുമെന്നാണു സെന്റർ ഫോര്‍ റെസ്പോണ്‍സിബിള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അത് 370 കോടിയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ഏറ്റവും ചെലവേറിയത് 2008 ലേതായിരുന്നു: 280 കോടി ഡോളര്‍.

ജോ ബൈഡൻ (Photo: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവരുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിനുപോലും മുന്‍പ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ്ഹൗസിലിരുന്നു ധനസമാഹരണം തുടങ്ങിയെന്നതാണു വാസ്തവം. അതായത്, 2016 ല്‍ പ്രസിഡന്റായതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജയം ഉറപ്പാക്കാനായി ട്രംപ് എല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ രണ്ടു വര്‍ഷം മുന്നേ തന്നെ ധനസമാഹരണയജ്ഞം തുടങ്ങിയ ട്രംപിന്റെ പെട്ടിയില്‍ വീണ തുകയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്നവിധമുള്ള പ്രകടനമാണ് ഡെമോക്രാറ്റ് പാര്‍ട്ടി കാഴ്ചവച്ചത്. ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ത്തന്നെ 53 കോടി ഡോളറാണു ബൈഡന്റെ അനുയായികള്‍ സമാഹരിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് വരെ ബൈഡന് 21 കോടി ഡോളര്‍ സമാഹരിക്കാനായി. ആ ഘട്ടത്തില്‍ ട്രംപിനുണ്ടായിരുന്നത് 6.2 കോടി മാത്രം.

എല്ലാവര്‍ക്കും കൊടുക്കണം പണം

പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കും സംഭാവന നല്‍കുന്നതില്‍ പുതിയൊരാവേശം തന്നെയാണു യുഎസ് ജനതയ്ക്കിടയിൽ. സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാന്‍ മോഹിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റ് ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പുഘട്ടത്തില്‍ പുറത്തായ മൈക്കല്‍ ബ്ലൂംബെര്‍ഗിനെപ്പോലെയും ടോം സ്റ്റേയറിനെപ്പോലെയും കോടികള്‍ അമ്മാനമാടുന്ന വന്‍കിട സംഭാവനക്കാര്‍ മാത്രമല്ല, ചെറുകിട സംഭാവന നല്‍കുന്നവരുടെ എണ്ണം പണ്ടില്ലാത്തവിധം വര്‍ധിച്ചതും ഇത്തവണത്ത പ്രത്യേകത. അതില്‍ത്തന്നെ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം വന്‍തോതിലുള്ളതും സവിശേഷതയാണ്. ബ്ലൂംബെര്‍ഗിനെയും സ്റ്റേയറെയും ഒഴിച്ചുനിര്‍ത്തിയാല്‍ത്തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റ് പാര്‍ട്ടിയാണു ധനസമാഹരണത്തിലും ചെലവിലും മുന്നില്‍. ആകെ ചെലവിന്റെ 54% ഡെമോക്രാറ്റ് പക്ഷത്തുനിന്നാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ വക 39% മാത്രം. സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിനായി ശതകോടീശ്വരന്‍ ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് 100 കോടി ഡോളറാണ് സ്വന്തം പോക്കറ്റില്‍നിന്നു ചെലവാക്കിയതെന്നതും ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിവായിക്കണം.

ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപും ജോ ബൈഡനും (Photo: SAUL LOEB / AFP)

ഹൗസിലേക്കും സെനറ്റിലേക്കും

യുഎസ് പാര്‍ലമെന്റായ കോണ്‍ഗ്രസിന്റ ഇരുസഭകളിലേക്കും നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പ്രചാരണച്ചെലവ് 2018 ലെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേതിനെക്കാൾ 37 % കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത്തവണ ചെലവ് 560 കോടി കടക്കുമെന്നാണു സൂചനകൾ. ഇതിലും ഡെമോക്രാറ്റുകളാണു പണംവാരിയെറിയുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് അധോസഭയായ ഹൗസ് ഓഫ് റപ്രസന്റേറ്റീവ്സിലേക്കുള്ള മത്സരത്തിന് ഡെമോക്രാറ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ 53.4 കോടി ഡോളര്‍ ഇതുവരെ സമാഹരിച്ചെങ്കില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കു ലഭിച്ചത് 42.4 കോടി ഡോളര്‍. ഉപരിസഭയായ സെനറ്റിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡെമോക്രാറ്റ് ധനസമാഹരണം 33 കോടി; റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടേത് 28 കോടി.

ചെലവിനു പുതിയമുഖം

കോവിഡ് കാലത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് എന്താണിത്ര ചെലവെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം. യാത്രയും പരിപാടിയുമൊന്നും നടക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഇനത്തിലെ പണം ലാഭിക്കാമല്ലോ എന്നും തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ, ഇപ്പോഴത്തെ ചെലവെല്ലാം പരസ്യത്തിനായാണ്; അതും ഓണ്‍ലൈന്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കായി.

ഹിലരി ക്ലിന്റന്‍ (Photo: AFP / DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION)

സംഭാവന വാരിക്കോരി നൽകി വനിതകൾ

ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കോ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കോ സംഭാവന നല്‍കിയവരില്‍ 43% വനിതകളാണ്. ഇവര്‍ നല്‍കിയ ആകെ തുക 170 കോടി ഡോളര്‍. ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റാകാന്‍ മത്സരിച്ച ഹിലരി ക്ലിന്റന്‍ അരങ്ങുനിറഞ്ഞ 2016 ല്‍ സ്ത്രീകള്‍ 130 കോടി ഡോളറാണ് സംഭാവന ചെയ്തത്. ഇത്തവണ സംഭാവന നൽകുന്നതിൽ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു.

200 ഡോളര്‍ സംഭാവന കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ

ചെറിയ തുകയാണങ്കിലും അതു നല്‍കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതും ധനസമാഹരണത്തിനു വലിയ ആവേശം പകര്‍ന്നു. 200 ഡോളറോ അതില്‍ താഴെയോ നല്‍കിയവര്‍ സംഭാവനക്കാരില്‍ 22% വരും. 2016 ല്‍ ഇവര്‍ 14% മാത്രമായിരുന്നു. ഇത്തരം ചെറുസംഭാവനക്കാരില്‍നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നേട്ടം കൊയ്തതു ട്രംപ് തന്നെ- 25 കോടി ഡോളര്‍. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ ചരിത്രത്തില്‍ത്തന്നെ ചെറുകിട സംഭാവനകളുടെ കാര്യത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡിട്ടിരിക്കുകയാണു ട്രംപ്. ചെറു സംഭാവനകളിലൂടെ ഹിലരി 2016 ലെ പ്രചാരണകാലം മുഴുവനുമെടുത്തു നേടിയതിനെക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് ഈ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോള്‍ത്തന്നെ ബൈഡനു സമാഹരിക്കാനായത്.

സ്രോതസ്സില്ലാതെ വന്‍തുക

പാര്‍ട്ടി തലങ്ങളിലെ ധനസമാഹരണത്തിനു പുറമേ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ആക്#ഷന്‍ കമ്മിറ്റികള്‍ (പിഎസി അഥവാ പാക്) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനാവിഭാഗങ്ങളും ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, നാഷനല്‍ റൈഫിള്‍ അസോസിയേഷന്റെ (എന്‍ആര്‍എ) പാക് ആണ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ വിക്ടറി ഫണ്ട് (പിവിഎഫ്). എന്‍ആര്‍എ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പ്രചാരണനിധിയിലേക്കാണു പിവിഎഫ് സമാഹരിക്കുന്ന തുക പോകുന്നത്.

ഇത്തരം വിവിധ കൂട്ടായ്മകള്‍ ഇത്തവണ സമാഹരിച്ച ആകെ തുക ഇതിനോടകം 100 കോടി കവിഞ്ഞു. മിതവാദി കൂട്ടായ്മകള്‍ 65 കോടിയും യാഥാസ്ഥിതിക കൂട്ടായ്മകള്‍ 55.6 കോടിയും സമാഹരിച്ചതായാണു കണക്ക്. സ്രോതസ്സില്ലാത്ത പണം പോകുന്നതും വരുന്നതും ഈ പാക്കുകള്‍വഴിയാണ്. വ്യക്തികളില്‍നിന്നും പരിധിയില്ലാത്ത സംഭാവനകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന സൂപ്പര്‍ പാക്കുകളിലേക്ക് ഡാര്‍ക് മണി സംഘങ്ങള്‍ 21 കോടി ഡോളര്‍ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പണമൊഴുക്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ദുരൂഹമായി തുടരുന്നു. ഫെഡറല്‍ ഇലക്‌ഷന്‍ കമ്മിഷന്റെ ഇടപെടലുകള്‍ക്കു നിയമപരിധിയുള്ളതിനാല്‍ സ്രോതസ്സില്ലാത്ത പണത്തിന്റ കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യമാണു നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

English Summary: The $10.8 billion election: 2020 US campaign spending is smashing records