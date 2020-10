‘വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല; കോവിഡ് മരണമെന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു: കടുത്ത സമ്മർദം’

ലക്നൗ∙ ഹത്രസിൽ ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായി പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ യുപി പൊലീസിനെ വിശ്വാസമില്ലെന്നും അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്കു വിടണമെന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം. പൊലീസ് കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിനുശേഷം കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു, പൊലീസിൽ നിന്ന് കടുത്ത സമ്മർദമാണ് നേരിടുന്നത്. മൊഴി മാറ്റാൻ പലതവണ അവർ നിർബന്ധിച്ചു.

എന്റെ സഹോദരി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായില്ലെന്നും കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതാണെന്നുമാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാനോ അഭിഭാഷകരെ കാണാനോ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല. വീടിനു പുറത്തുള്ള പൊലീസുകാർ പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണു കഴിച്ചതെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും ആരോപണമുണ്ട്.



കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങൾക്കുമെതിരെ പോരാടും. കുടുംബത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത്. ബലാൽസംഗം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന വാദം സഹോദരൻ തള്ളി. ബലാൽസംഗം നടന്നതായി പെൺകുട്ടിതന്നെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സഹോദരൻ പറഞ്ഞു.



ഹത്രസ് പീഡനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്പി ഉൾപ്പെടെ 5 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ പൊലീസിനു വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർക്കും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നുണപരിശോധന നടത്തണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദേശമുണ്ട്.



സെപ്റ്റംബർ 14ന് പ്രദേശവാസികളായ നാലംഗ സംഘത്തിന്റെ ക്രൂരപീഡനത്തിന് ഇരയായി ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഡൽഹി സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽവച്ച് ചൊവ്വാഴ്ചാണ് 19കാരിയായ ദലിത് പെൺകുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.



English Summary: Phones Seized, Not Allowed To Come Out": Hathras Victim's Relative