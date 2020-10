ന്യൂഡൽഹി ∙ യുപിയിലെ ഹത്രസിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ദലിത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കു വീണ്ടും പോകാനൊരുങ്ങുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വഴിതടഞ്ഞ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ. ഹത്രസ് സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി– നോയിഡ പാത അടച്ചു. രാഹുലിന്റെ ഒപ്പം പോകാനിരുന്ന യുപി പിസിസി അധ്യക്ഷനെ വീട്ടുതടങ്കലിലുമാക്കി.

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞുള്ള യാത്രയിൽ രാഹുലിനൊപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് എംപിമാരും അണിചേരും. കഴിഞ്ഞദിവസം ഹത്രസിലേക്കു പുറപ്പെട്ട രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ യുപി പൊലീസ് തടയുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

രാഹുലിന്‍റെ ഹത്രസ് സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി– നോയിഡ പാത അടച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം: രാഹുൽ ആർ.പട്ടം

‘മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഹത്രസിലേക്ക് പോകും. ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മകളുടെ കുടുംബത്തെ കാണാനാണു യാത്ര’– ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നേരത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ ശ്രമിച്ച രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക എന്നിവരെയും പ്രവർത്തകരെയും പൊലീസ് തടഞ്ഞതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു.



രാഹുലിന്‍റെ ഹത്രസ് സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി– നോയിഡ പാത അടച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം: രാഹുൽ ആർ.പട്ടം

യുപി സർക്കാരും പൊലീസും ആ സ്ത്രീയോടും കുടുംബത്തോടും പെരുമാറിയതു സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഇത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും രാഹുൽ ഹിന്ദിയിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. യുപി സർക്കാർ ധാർമികമായി അഴിമതി നിറഞ്ഞതാണ്. ഇരയ്ക്ക് ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല, അവളുടെ പരാതി കൃത്യസമയത്ത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല, മൃതദേഹം ബലമായി സംസ്‌കരിച്ചു, കുടുംബം ബന്ധനത്തിലാണ്, അവരെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് - പ്രിയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



English Summary: 'No Power Can Stop Me...' Rahul and Priyanka Gandhi Head to Hathras Again to Meet Rape Victim's Family