ഹത്രസ്: ഡിജിപി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ കണ്ടു; ‘പരാതി പരിഹരിക്കും’

ലക്നൗ∙ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ ഉത്തർ പ്രദേശ് ഡിജിപി എച്ച്.സി. അവാസ്തി ഹത്രസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി കുടുബാംഗങ്ങളെ കണ്ടു. ഇരുപതുകാരിയായ ദലിത് പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകവും തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തദ്ദേശീയ ഭരണകൂടത്തിന് വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവനീഷ് അവാസ്തിയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഡിജിപി എത്തിയത്.

എല്ലാ പരാതികൾക്കും ഉടൻ പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഡിജിപി കുടുബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയെന്നാണ് വിവരം. കുടുബാംഗങ്ങളോട് സംസാരിച്ചെന്നും മികച്ച രീതിയിൽ കേസന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയെന്നും സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. ‘മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥയും ഉണ്ട്. നാളെ വൈകിട്ട് നാലോടെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരും’– അവനീഷ് അവാസ്തി അറിയിച്ചു.



മൃതദേഹം നിർബന്ധിച്ച് സംസ്കരിച്ചതിൽ ജില്ല മജിസ്ട്രേറ്റിനെതിരെ കുടുംബം പരാതി നൽകി. മൃതദേഹത്തിന്റെ ഫൊട്ടോ പോലും കാണിക്കാൻ ഡിഎം തയാറായില്ല. നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാൻ തയാറാണെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം അറിയിച്ചു.



അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് എസ്പി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്നലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. യോഗി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിന്റെ രൂക്ഷത കുറയ്ക്കാൻ ഈ നടപടി. ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഹത്രസിലേക്ക് തിരിച്ചതോടെയാണ് ഡിജിപിയെത്തി കുടുംബത്തെ കണ്ടത്.



English Summary :Top UP Officials Meet Hathras Family Amid Row Over Handling Of Case