ട്രംപോ ബൈഡനോ, ആരാകും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ്; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി അറിയാം

അടുത്ത യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ്? നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് തുടരുമോ? ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ജോ ബൈഡൻ അട്ടിമറി നടത്തുമോ? പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ അവസാന ലാപ്പിലാണ് അമേരിക്ക. ആദ്യ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിബേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ 29ന് നടന്നു. അടുത്ത രണ്ടു സംവാദങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 15, 22 തീയതികളിൽ നടക്കും. നവംബർ മൂന്നിനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലേക്കൊരു എത്തിനോട്ടം.

അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്‌ടറൽ കോളജ് വഴിയാണു പ്രസിഡന്റിനേയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനേയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഒരോ സ്‌റ്റേറ്റിനും രണ്ട് സെനറ്റ് അംഗങ്ങളോടൊപ്പം ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധിസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്ന ഇലക്‌ട്രറർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അമേരിക്കയിലെ 50 സ്‌റ്റേറ്റുകളിലേയും രാഷ്‌ട്രതലസ്‌ഥാനമായ വാഷിങ്ടൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട് ഓഫ് കൊളംബിയയിലെ മൂന്നു വോട്ടുകളടക്കം 538 ഇലക്‌ട്രറൽ വോട്ടുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇലക്‌ടറൽ കോളജ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 270 ഇലക്‌ടറൽ വോട്ട് ലഭിക്കണം.

നാലിന്റെ ഗുണിതമായ വർഷങ്ങളിലെ നവംബർ മാസത്തിലെ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്‌ചയ്‌ക്കു ശേഷം വരുന്ന ചൊവാഴ്‌ചയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അന്നു പ്രസിഡന്റ് സ്‌ഥാനാർഥികളുടെ ഇലക്‌ടറർമാരെയാണു ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വോട്ടു നേടുന്ന പാർട്ടി പാനലിന് ആ സ്‌റ്റേറ്റിലെ മൊത്തം ഇലക്‌ടറൽ വോട്ടും ലഭിക്കും. എന്നാൽ മെയ്‌ൻ, നെബ്രാസ്‌ക സ്‌റ്റേറ്റുകളിൽ മാത്രം ഈ രീതിയല്ല പിന്തുടരുന്നത്.

ജോ ബൈഡൻ

ഡിസംബറിലെ രണ്ടാം ബുധനാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ശേഷം വരുന്ന തിങ്കളാഴ്‌ച ഒരോ സ്‌റ്റേറ്റിലേയും ഇലക്‌ടറർമാർ തങ്ങളുടെ സ്‌റ്റേറ്റ് തലസ്‌ഥാനത്ത് യോഗം ചേർന്ന് പ്രസിഡന്റിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും.

തങ്ങളുടെ സ്‌റ്റേറ്റിനു പുറത്തുള്ള ഒരു സ്‌ഥാനാർഥിക്ക് ഒരു വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്. ഒരേ സ്‌റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ളവർ പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ആകാതിരിക്കാനാണ് ഈ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ ഇലക്‌ടറൽ വോട്ടുകൾ മുദ്രവച്ച് സെനറ്റ് അധ്യക്ഷന് അയച്ചു കൊടുക്കും. ജനുവരി ആദ്യം സെനറ്റിലേയും പ്രതിനിധിസഭയിലേയും അംഗങ്ങളുടെ സംയുക്‌ത യോഗത്തിൽ വച്ച് സെനറ്റ് അധ്യക്ഷൻ വോട്ടുകൾ എണ്ണി വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും. കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്ന സ്‌ഥാനാർഥി പ്രസിഡന്റ് ആകും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ഒരു സ്‌ഥാനാർഥിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടു നേടിയ മൂന്നു സ്‌ഥാനാർഥികളിൽ നിന്നും ഒരാളെ യുഎസ് പ്രതിനിധിസഭ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കും. 1800 ലും 1824 ലും പ്രതിനിധിസഭയാണ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്‌ഥാനാർഥിക്കു കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടു നേടുന്ന രണ്ടു സ്‌ഥാനാർഥികളിൽ നിന്നും സെനറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. 1836ൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ സെനറ്റാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഇലക്‌ടറൽ കോളജ് അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ജനകീയ വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന സ്‌ഥാനാർഥി വിജയിക്കണമെന്നില്ല. 1876,1888, 2000, 2016 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജനകീയ വോട്ട് ലഭിച്ചവർ പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്.

50 സംസ്ഥാനങ്ങളും വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയും

ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ

മൂന്ന്

∙ അലാസ്ക

∙ ഡെലാവർ

∙ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കൊളബിയ

∙ മൊണ്ടാന

∙ നോർത്ത് ഡക്കോട്ട

∙ സൗത്ത് ഡക്കോട്ട

∙ വെർമോണ്ട്

∙ വയോമിങ്

നാല്

∙ ഹവായ്

∙ ഐഡഹോ

∙ മയ്ൻ

∙ ന്യൂഹാംപ്ഷർ

∙ റോഡ് ഐലന്റസ്

അഞ്ച്

∙ നെബ്രാസ്ക

∙ ന്യൂമെക്സിക്കോ

∙ വെസ്റ്റ് വെർജീനിയ

ആറ്

∙ അർക്കൻസാസ്

∙ അയോവ

∙ കൻസാസ്

∙ മിസിസിപ്പി

∙ നെവാഡ

∙ യൂട്ടാ

ഏഴ്

∙ കണക്ടിക്കട്ട്

∙ ഒക്ലഹോമ

∙ ഒറെഗോൺ

എട്ട്

∙ കെന്റക്കി

∙ ലൂസിയാന

ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

ഒൻപത്

∙ അലബാമ

∙ കൊളറാഡൊ

∙ സൗത്ത് കാരലിന

പത്ത്

∙ മേരിലാൻഡ്

∙ മിനസോട്ട

∙ മിസോറി

∙ വിസ്കോൻസെൻ

പതിനൊന്ന്

∙ അരിസോണ

∙ ഇന്ത്യാന

∙ മാസച്യുസിറ്റ്സ്

∙ ടെന്നസി

12

∙വാഷിങ്ടൺ ഡിസി

13

∙ വെർജീനിയ

14

∙ ന്യൂജഴ്സി

15

∙ നോർത്ത് കാരലിന

16

∙ ജോർജിയ

∙ മിഷിഗൺ

കമല ഹാരിസ്

18

∙ ഒഹായോ

20

∙ പെൻസിൽവാനിയ

∙ ഇലിനോയി

29

∙ ഫ്ലോറിഡ

∙ ന്യൂയോർക്ക്

38

∙ ടെക്സസ്

55

∙ കലിഫോർണിയ



യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കൗതുക വാർത്തകൾ

∙ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരേയൊരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റാണ് ജോർജ് വാഷിങ്ടൻ. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാത്ത ഏക പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം. പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാംപിൽ ഇടംപിടിച്ച ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും വാഷിങ്ടൻ തന്നെ.

∙ നാലുതവണ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ ഒരേയൊരാൾ ഫ്രാങ്ക്‌ലിൻ ഡി. റൂസ്‌വെൽറ്റാണ്(1933–45). പിന്നീടു പ്രസിഡന്റ് പദവി ഒരാൾക്ക് രണ്ടുതവണ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി.

∙ തുടർച്ചയായിട്ടല്ലാതെ രണ്ടുതവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗ്രോവർ ക്ലീവ്‌ലൻഡ്. (1885-89, 1893-97)

∙ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നത് വില്യം ഹെൻറി ഹാരിസൺ (1841 മാർച്ച് 4– 1841 ഏപ്രിൽ 4). അധികാരമേറ്റ് 32 ദിവസത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. പദവിയിലിരിക്കെ മരണമടഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റും അദ്ദേഹംതന്നെ.

∙ ഡോണൾഡ് ട്രംപാണ് (2016) പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയയാൾ. 70–ാം വയസ്സിൽ. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടി പ്രായത്തിൽ ഈ പദവിയിലിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് റീഗനാണ്. പദവിയിൽ നിന്നു പിരിയുമ്പോൾ പ്രായം 77 കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

∙ തിയോഡോർ റൂസ്‌വെൽറ്റാണ് (1901) പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാൾ (42 വർഷം 322 ദിവസം). എന്നാൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാൾ 1961 ൽ സ്ഥാനമേറ്റ ജോൺ എഫ്. കെന്നഡി (43 വർഷം 236 ദിവസം).

∙ പ്രസിഡന്റിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ആ പദവിയിലേക്കുയർന്ന ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ടൈലർ. വില്യം ഹെൻറി ഹാരിസണിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് 1841 ൽ ടൈലർ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റു.

∙ നൊബേൽ സമാധാന സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിയോഡോർ റൂസ്‌വെൽറ്റ്. 1906ൽ ആയിരുന്നു അത്. തിയോഡോർ റൂസ്‌വെൽറ്റിനെ കൂടാതെ വുഡ്ഡ്രൂ വിൽസൻ(1919), ബറാക്ക് ഒബാമ എന്നിവർക്കും പ്രസിഡന്റു പദത്തിലിരിക്കെ നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവരാണ്. ജിമ്മി കാർട്ടർക്ക് പ്രസിഡന്റ് പദവി വിട്ടുകഴിഞ്ഞ് 2002 ൽ നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.

∙ കൊല്ലപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ (1865). പദത്തിലിരിക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രസിഡന്റുമാർ: ജയിംസ് അബ്രാം ഗർഫീൽഡ്(1881), വില്ല്യം മക്കൻലി(1901), ജോൺ എഫ്.കെന്ന‍ഡി(1963).

∙ രാജിവച്ച ഒരേയൊരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ. നീൽ ആംസ്ട്രോങും കൂട്ടരും ചന്ദ്രനിൽ കാലു കുത്തിയപ്പോൾ നിക്സണായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ്. അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സന്ദർശിച്ച ആദ്യ പ്രസിഡന്റും അദ്ദേഹംതന്നെ.

∙ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കറുത്ത വർഗക്കാരൻ– ബറാക് ഒബാമ (2008)

∙ ജനകീയ വോട്ടിൽ പിന്നിലായിട്ടും വിജയിച്ച് പ്രസിഡന്റ് പദവിയെലത്തിയവർ റുതർഫോർട്ട് ഹേയ്സ് (1876), ബഞ്ചമിൻ ഹാരിസൺ(1888), ജോർജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷ് (2000), ഡോണൾഡ് ട്രംപ് (2016).

