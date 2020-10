25 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ജൂലൈയോടെ വാക്സീൻ: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ 2021 ജൂലൈയോടെ രാജ്യത്തെ 25 കോടിയോളം ജനങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 400- 500 ദശലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യാനാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ മന്ത്രി ഡോ. ഹർഷവർധൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ‘സൺഡേ സംവാദി'ൽ സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോക്താക്കളുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിലാണ് ഹർഷവർധൻ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിന് മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രൂപഘടന കേന്ദ്രം തയാറാക്കി വരികയാണ്. വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ മുൻഗണന നൽകേണ്ട ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പട്ടിക ഇതുവഴി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാനാകുമെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് ഹർഷവർദ്ധൻ മറുപടി നൽകി. ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ഈ നടപടി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



വാക്സീൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യശേഷി, പരിശീലനം, മേൽനോട്ടം തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി വിപുലമായ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാക്കി വരികയാണ്. ഇതിനായി നീതി ആയോഗ് (ആരോഗ്യം) അംഗം വി.കെ. പോളിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല സമിതി നടപടികൾക്കു തുടക്കം കുറിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാക്സീൻ സംഭരിക്കുകയും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യക്കാർക്കു യഥാസമയം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.



നിരവധി വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളുടെ പരീക്ഷണം അവസാനഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് വാക്സീൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വാക്സീൻ നിർമാതാക്കൾക്കും സർക്കാർ പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാലയും അസ്ട്രാസെനികയും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന കോവി ഷീൽഡ് വാക്സീൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രധാന വാക്സീനുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്. കോവി ഷീൽഡ് മനുഷ്യരിൽ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇത് വിജയിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളായ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൻ തോതിൽ വാക്സിൻ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കും.



