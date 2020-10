ഡൽഹിയിലെ 4 ജില്ലകളിൽ ഓരോ കോവിഡ് രോഗിക്കും ശരാശരി 3 പേരുമായി സമ്പർക്കം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ നാലു ജില്ലകളിൽ ഓരോ കോവിഡ് രോഗിക്കും ശരാശരി മൂന്നു പേരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 37% വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും വിവരാവകാശ മറുപടിയിൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഒക്ടോബർ 3 വരെ 2.87 ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചത്.

32 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെയാണു ആകെ പരിശോധിച്ചത്. 2.57 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ സുഖം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ 5472 പേർ മരിച്ചു. 25,234 സജീവ കേസുകളാണുള്ളത്. നോർത്ത്‍വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്ഈസ്റ്റ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് ജില്ലകളിലെ കണക്കുകളാണു വിവരാവകാശം വഴി പുറത്തുവന്നത്. മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പകുതി വരെ 1.25 ലക്ഷം സമ്പർക്കങ്ങളാണു കണ്ടെത്തി ഐസലേഷൻ ചെയ്തത്. ഈ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലെ രോഗസാധ്യതയുള്ളവരിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ 12,569 പേർ പോസിറ്റീവ് ആയി.



സെപ്റ്റംബർ 20 വരെ ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ 15,251 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 39,600 പേരെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐസലേഷൻ ചെയ്തു. ഇവരിൽ 12,529 പേരെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 4638 പേർ പോസിറ്റീവായി. സെപ്റ്റംബർ 9 വരെ നോർത്ത്‍ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ 5870 കോവിഡ് കേസുകളാണു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 18,884 പേരെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ 1196 പേർക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു.



നോർത്ത്‍വെസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ ഓഗസ്റ്റ് 28 വരെ 22,492 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തി. 44,191 പേരു‍‌ൾപ്പെട്ട സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ 16,101 പേരെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 3384 പേരാണു പോസിറ്റീവ് ആയത്. സൗത്ത്‍വെസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ 23,063 പേരു‍‌ൾപ്പെട്ട സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ 16,046 വ്യക്തികളെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 3351 പേർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു കണ്ടെത്തി. ഈ ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ 7017 സമ്പർക്കബാധിതർ ആദ്യം പരിശോധനയ്ക്കു വിസമ്മതിച്ചുവെന്ന കാര്യവും വിവരാവകാശ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.



