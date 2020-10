കോവിഡ് വാക്സീനായി വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക: ഡബ്ല്യുടിഒയ്ക്ക് കത്തയച്ച് ഇന്ത്യ

വിയന്ന∙ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് മരുന്നുകളുടെയും വാക്സീനുകളുടെയും നിർമാണവും ഇറക്കുമതിയും സുഗമമാക്കുന്നതിന് ബൗധിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങൾ എടുത്തുകളണമെന്ന് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയ്ക്ക് (ഡബ്ല്യുടിഒ) കത്ത്. ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും സംയുക്തമായാണ് കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് അയച്ച കത്തിൽ പേറ്റന്റ്, ട്രേഡ് മാർക്കുകൾ, കോപ്പിറൈറ്റ് എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബൗധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തിലെ (ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റലെക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്) ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തുകളയണമെന്നാണ് കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.



‘ഇപ്പോൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ നിർമാണവും ചികിത്സകളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആഗോള ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്ന തരത്തിൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ പര്യാപ്തമായ അളവിൽ മിതമായ നിരക്കിൽ ഇവ ലഭ്യമാകുമോ എന്ന ആശങ്കകൾ ഉയരുന്നുണ്ട്’– കത്തിൽ പറയുന്നു.



വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ വളരെ മോശമായി തന്നെ കോവിഡ് മഹാമാരി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പേറ്റന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബൗധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവ ഇല്ലാതാക്കാൻ നടപടികൾ‌ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ജനീവ ആസ്ഥാനമായ ലോകവ്യാപാര സംഘടനയുടെ ജനറൽ കൗൺസിലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



English Summary : India And South Africa Ask WTO To Waive Rules For COVID-19 Drugs