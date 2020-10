കാമുകിയെ കൊലപ്പെടുത്തി, രക്ഷപ്പെടാൻ ടിവിഷോ മാതൃക; ഒടുവിൽ 28കാരൻ പൊലീസ് വലയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കാമുകിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ടിവി പരമ്പര മാതൃകയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. സൗത്ത്‌വെസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം ആഗ്ര, ലക്നൗ, ബിഹാർ എന്നിവടങ്ങളിലൂടെ അസമിലെത്തിയ ഡൽഹി കുത്തബ് വിഹാർ സ്വദേശി സതീഷ് കുമാർ (28)ആണ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്. ഇവിടെനിന്ന് മേഘാലയിലെ ഷില്ലോങ്ങിലേക്ക് കടക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

ഗുരുഗ്രാമിൽ സതീഷിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ദിഷു കുമാരിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭാര്യയും രണ്ടു വയസ്സുള്ള മകളുമുള്ള സതീഷ്, ദിഷുവുമായി 2017 മുതൽ പ്രണയത്തിലാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കുത്തബ് വിഹാറിൽ വാടകയ്ക്കാണ് സതീഷ് താമസിച്ചിരുന്നത്. പൂട്ടിക്കിടന്ന ഈ മുറിയിൽനിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായി സെപ്റ്റംബർ അവസാനം ലഭിച്ച വിവരത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ദിഷുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മുറിയിലെ കട്ടിലിൽ മരിച്ചനിലയിലായിരുന്നു ദിഷു.

മൃതദേഹം പാതി അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് ദിഷുവിനെയും സതീഷിനെയും തിരിച്ചറി‍ഞ്ഞത്. മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി കുറച്ചു സമയത്തിനുശേഷം സതീഷ് മാത്രം ഇറങ്ങിവരുന്നതും ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ കയറിപോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതു സതീഷിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സ്കൂട്ടറാണെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. സതീഷ് അസമിലുള്ള സുഹൃത്തിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായും പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ തിരിച്ചിലിലാണ് അസമിലെ ദിബ്രുഗഡിലുള്ള ഹോട്ടലിൽനിന്ന് സതീഷിനെ പിടികൂടിയത്.

പൊലീസിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ടിവി പരമ്പരയായ ‘ക്രൈം പട്രോൾ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ മാതൃകയാണ് പ്രതി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ദ്വാരക ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സന്തോഷ് കുമാർ മീണ പറഞ്ഞു. ദിഷയുടെ മറ്റു ബന്ധങ്ങളെച്ചൊല്ലി സതീഷ് നിരന്തരം വഴക്കുകൂടിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 23ന് സതീഷും ദിഷുവും കുത്തബ് വിഹാറിലെ വാടകമുറിയിലെത്തി. ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കുത്തർക്കമുണ്ടാകുകയും സതീഷ് ദിഷയുടെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കുകയുമായിരുന്നു. അബോധാവസ്ഥയിലായ ദിഷു അൽപസമയത്തിനകം ബോധം വീണ്ടെടുക്കുകയും ബഹളംവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ വീണ്ടും ദിഷയുടെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് സതീഷ് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്ന് ഡിസിപി പറഞ്ഞു.

മൃതദേഹം കിടക്കയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ സതീഷ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇരുമ്പ് കമ്പിയിൽ തലതട്ടിയതിനാൽ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് മൃതദേഹം കട്ടിലിൽതന്നെ കമ്പിളികൊണ്ട് മൂടിയശേഷം കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ദ്വാരക സെക്ടർ‌ 12ലെത്തി 31,000 രൂപയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വിറ്റു. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ദിഷുവിന്റെ ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന് സ്കൂട്ടറിൽ ആഗ്രയ്ക്ക് പോയി. പിറ്റേന്ന് ലക്നൗവിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ഗോരഖ്പുരിലേക്കും പോയി. തുടർന്ന് ബിഹാർ വഴി ദിബ്രുഗഡിലെത്തിയ സതീഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

English Summary: Man kills girlfriend; tries to evade police taking cue from crime shows, nabbed in Assam