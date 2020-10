ലക്നൗ ∙ ഹത്രസ് സംഭവത്തിന്റെ മുറിവുണങ്ങും മുൻപും യുപിയിൽനിന്നു മറ്റൊരു ക്രൂരത കൂടി പുറത്തുവന്നു. അലിഗഡില്‍ നാലുവയസ്സുകാരി പീഡനത്തിന് ഇരയായി. ബന്ധുവായ പ്രതിയെ ഉടന്‍ പിടികൂടുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.

