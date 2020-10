ഹത്രസ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ നീക്കണം; ഇടപെടൽ അന്വേഷിക്കണം: പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

ലക്നൗ∙ ഹത്രസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ല മജിസ്ട്രേറ്റിനെ നീക്കണമെന്നും കേസിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ജില്ല മജിസ്ട്രറ്റാണ് ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറിയത്. ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? കുടുംബം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് സിബിഐയുടെയും പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെയും അന്വേഷണമെന്നും പ്രിയങ്ക ട്വിറ്ററിൽ ചോദിച്ചു.

യുപി സർക്കാർ കുറച്ചെങ്കിലും ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിപ്രായം മാനിക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഹത്രസിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി, മുകുൾ വാസ്നിക് എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു യുപി സർക്കാരിന്റെ കടമയാണ്. ഒരു ശബ്ദത്തിനും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നീതി ലഭിക്കുന്നതു വരെ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും സന്ദർശനത്തിനുശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രാഹുലിന്റെയും പ്രിയങ്കയുടെയും സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെ ഹത്രസ് കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ശുപാർശ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

English Summary: Priyanka Gandhi Demands Removal Of Hathras Official, Probe Into His Role