കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ?; പൗരത്വം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഏകാധിപത്യ പാർട്ടിയിലോ അംഗത്വമോ ബന്ധമോ ഉള്ളവർക്കു പൗരത്വം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന കടുത്ത തീരുമാനവുമായി യുഎസ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായ സാഹചര്യത്തിലാണു തീരുമാനമെന്നാണു സൂചന. യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (യുഎസ്‍സിഐഎസ്) ആണു മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

യുഎസ് പൗരരായി മാറുന്നതിനുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞയുമായി കമ്യൂണിസ്റ്റ്–ഏകാധിപത്യ പാർട്ടികളിലെ ബന്ധം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണു ന്യായമായി യുഎസ്‍സിഐഎസ് പറയുന്നത്. വ്യാപാര തർക്കത്തിനു പുറമേ കോവിഡ്, ഹോങ്കോങ് സുരക്ഷാ നിയമനിർമാണം, സിൻജിയാങ്ങിൽ ഉയിഗുറുകൾക്കു നേരെയുള്ള പീഡനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ചൈനയുമായി ഉരസലിലാണു യുഎസ്. പൗരത്വ വിഷയത്തിലൂടെ ബെയ്ജിങ്– വാഷിങ്ടൻ ബന്ധം കൂടുതൽ മോശമാകാനും സാധ്യത തെളിഞ്ഞു.



English Summary: US Immigration Issues Advice On Inadmissibility Over Links With 'Communist Party'