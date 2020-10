ലോകത്ത് പത്തിൽ ഒരാൾക്കു വീതം കോവിഡ് വന്നെന്നാണു കണക്ക്: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ജനീവ ∙ ലോകത്ത് 10 ശതമാനം ആളുകൾക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കാമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). പത്തിൽ ഒരാൾക്കു വീതം രോഗം വന്നുവെന്നാണ് കണക്കെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ അത്യാഹിതവിഭാഗം വിദഗ്ധൻ മൈക്ക് റയൻ പറഞ്ഞു. ഓരോ രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാകും.

പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. എന്തുതന്നെയായാലും ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. രോഗവ്യാപനം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയിലെ കോവിഡിന്റെ ഉൽഭവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ തിര‍ഞ്ഞെടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

