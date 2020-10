ശ്രീനഗറിന് സമീപം ഭീകരാക്രമണം; 2 സിആർപിഎഫ് ജവാൻമാർക്ക് വീരമൃത്യു

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിനു സമീപം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് സിആർപിഎഫ് ജവാൻമാർക്കു വീരമൃത്യു. മൂന്നു പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. ദേശീയ പാതയിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നേരെ ഭീകരർ വെടി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

സമീപത്തെ ചതുപ്പ് പ്രദേശം വഴിയാണ് ഭീകരർ എത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചു. ഭീകരർ രക്ഷപെട്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. പ്രദേശത്തു തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ആഴ്ചകൾക്കിടെ പ്രദേശത്തു നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഭീകരാക്രമണമാണ് ഇത്.

English Summary: 2 CRPF Soldiers Killed In Terror Attack On Outskirts Of Srinagar