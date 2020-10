ഗുരുഗ്രാമിൽ 25കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി; ഭിത്തിയിൽ തല ശക്തിയായി ഇടിപ്പിച്ചു

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ ഗുരുഗ്രാമിൽ 25 കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി. പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയെ പ്രതികൾ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു. യുവതിയുടെ തല പ്രതികൾ ഭിത്തിയിൽ ശക്തിയായി ഇടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യുവതിക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. കൃത്യം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പിടികൂടിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കരൺ ഗോയൽ അറിയിച്ചു. ഡെലിവറി ജീവനക്കാരും ബിഹാർ സ്വദേശികളുമായ രാജൻ യാദവ്, പവൻ, പങ്കജ് കുമാർ, ഗോവിന്ദ് യാദവ് തുടങ്ങിയവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഗുരുഗ്രാമിലെ ഡിഎല്‍എഫ് ഫേസ് 2വിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. യുവതിയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി കേട്ട് കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് യുവതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ ശുചീകരണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നയാളാണ്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി സിക്കന്ദ്‌പുർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനു സമീപം യുവതിയെ കണ്ട രാജൻ തന്ത്രപൂർവം അവരെ മറ്റു പ്രതികളുടെ അടുത്തെത്തിച്ചു. ബലാത്സംഗശ്രമം ചെറുത്തതോടെ യുവതി ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി.

പുലർച്ചെ 1.30 ന് നിലവിളി കേട്ട് എത്തിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തലയിൽനിന്ന് രക്തം വാർന്ന നിലയിൽ യുവതിയെ കാണുകയും പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. യുവതി അപകടനില തരണം ചെയ്തെന്നു ഡിസിപി കരൺ ഗോയൽ അറിയിച്ചു. യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



