‘സുശാന്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകം’: വിവാദ ശബ്ദസന്ദേശം പുറത്ത് വിട്ട് ദേശീയ മാധ്യമം

മുംബൈ ∙ നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന ആരോപണം തള്ളി ഡൽഹി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (എയിംസ്) വിദഗ്ധർ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ എയിംസ് സംഘത്തിന്റെ തലവന്റെ നിർണായക ശബ്ദസന്ദേശം പുറത്തുവിട്ട് ദേശീയ മാധ്യമം. നടനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് എയിംസിലെ ഡോക്ടർ തന്നോടു പറഞ്ഞതായി സുശാന്തിന്റെ പിതാവിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വികാസ് സിങ് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് പുറത്തു വിട്ടത്.

നടൻ ജീവനൊടുക്കിയതു തന്നെയെന്നും മറ്റു പരുക്കുകളോ ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളോ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നതിന്റെ സൂചനയോ ഇല്ലെന്നും എയിംസ് ഫൊറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. സുധീർ ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറംഗസംഘം വിശദ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സുശാന്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന സൂചന നൽകുന്ന ഡോ. സുധീർ ഗുപ്തയുടെതന്നെ ശബ്ദ സന്ദേശം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തു വിട്ടത്.

സുശാന്തിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ലെന്നും കഴുത്തു ‍‍ഞെരിച്ചുള്ള കൊലപാതകമാണെന്നും തനിക്ക് അയച്ചുകിട്ടിയ ഫോട്ടോകളിൽനിന്ന് 200% ഉറപ്പാണെന്ന് എയിംസ് സംഘത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ നാളുകൾക്കു മുൻപു പറഞ്ഞിരുന്നതായി വികാസ് സിങ് സെപ്റ്റംബർ 25 ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന ശബ്ദസന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ഫൊറൻസിക് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് സുശാന്തിന്റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സുശാന്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും ആത്മഹത്യയാണെന്നും പോസ്റ്റ്മോർ‍ട്ടം, ആന്തരിക അവയവ പരിശോധന എന്നിവയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുനഃപരിശോധിച്ച എയിംസ് സംഘം വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് വികാസ് സിങ്ങിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന വിവാദ ശബ്ദരേഖ പുറത്തു വിട്ടത്.

മുംബൈ പൊല‌ീസ് കൃത്യമായ ദിശയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ ഒന്നര മാസം മുൻപു കേസ് ഏറ്റെടുത്ത സിബിഐ, ഇനിയെങ്കിലും സുശാന്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണോ എന്നു പറയണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനിടെ, മരണത്തിന്റെ തലേന്ന് സുശാന്തും കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിയും കണ്ടിരുന്നെന്നും നടന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പാർട്ടി നടന്നിരുന്നെന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾ സുശാന്തിന്റെ സുഹൃത്തും സഹവാസിയുമായിരുന്ന സിദ്ധാർഥ് പിഥാനി തള്ളി. ബിജെപി നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങളെ തുടർന്ന് സിബിഐ അന്വേഷണം ഈ ദിശയിൽ നീങ്ങാനിരിക്കെയാണു വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ഡൽഹി എംയിസിലെ ഫൊറൻസിക് സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ, കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിയുൾപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്നു കേസിന് സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി കാര്യമായ ബന്ധമില്ലെന്നു നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി)യും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മരണത്തിലേക്കു നയിച്ചത് ലഹരിമരുന്നല്ല എന്ന സൂചനകളാണ് എയിംസിലെ ഫൊറൻസിക് വിഭാഗവും എൻസിബിയും നൽകുന്നത്.





English Summary: AIIMS doctor Sudhir Gupta’s audio tape saying ‘Sushant Singh Rajput was murdered’, raises doubts over suicide theory