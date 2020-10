സഹോദര ഭാര്യയോട് അസൂയ, 2 വയസ്സുകാരനെ കൊന്ന് പ്രതികാരം; സഹോദരിമാർ പിടിയിൽ

ലക്നൗ ∙ യുപിയിലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ 2 വയസ്സുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ യുവതികളായ പിതൃസഹോദരിമാർ പിടിയിൽ. ‌സഹോദരഭാര്യ സപ്നയോടുള്ള വൈരാഗ്യവും അസൂയയുമാണ് സഹോദരിമാരെ കൊലപാതകത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ഹാരിഷ് ചാന്ദർ പറഞ്ഞു. പിങ്കി, റിങ്കി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

സെപ്റ്റംബർ 25 നാണ് കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ലെന്ന് കുടുംബം സുർജാപുർ പൊലീസിൽ പരാതി നല്‍കിയത്. കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം പുതപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ് അലമാരയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് രാത്രിയോടെ കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം അലമാരയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും കുഞ്ഞ് മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.



വിവാഹിതയായ മൂത്തസഹോദരി പിങ്കി വീട്ടിലെത്തിയ ദിവസം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കാണാതായത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു. സഹോദരനും മാതാപിതാക്കളും സപ്നയെ അതിരറ്റു പിന്തുണച്ചിരുന്നത് സഹോദരിമാരിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെന്നും പകവീട്ടാന്‍ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.



