കർഷക ബിൽ: ‘ട്രാക്ടർ പൂജ’ നടത്താൻ ബിജെപി; ‘പ്രതിപക്ഷം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷക ബില്ലുകളുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഡൽഹി ബിജെപി. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നേരിടാൻ ട്രാക്ടർ പൂജകളും റാലികളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ 365 ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പ്രചാരണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പുതുതായി നിയമിതരായ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെ ആദ്യ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. കർഷക ബില്ലുകളുടെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഡൽഹി ബിജെപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുൽജീത്ത് ചഹൽ ആരോപിച്ചു.



കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈയിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിനു സമീപം പഞ്ചാബ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ട്രാക്ടർ കത്തിച്ചിരുന്നു. ട്രാക്ടറുകൾ കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ പ്രതീകമാണെന്നും ട്രാക്ടർ കത്തിച്ചതിലൂടെ കർഷകരോട് പ്രതിബദ്ധതയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് തെളിയിച്ചതായും കുൽജിത്ത് ചഹൽ പറഞ്ഞു. പ്രചാരണത്തിന് കർഷകരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ബിജെപി നേതാക്കൾ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ആദേശ് ഗുപ്ത, എംപിമാരായ മീനാക്ഷി ലേഖി, മനോജ് തിവാരി, പർവേഷ് വർമ, രമേശ് ബിധുഡി, ഗൗതം ഗംഭീർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് റാംവീർ സിങ് ബിധുഡി എന്നിവരാണ് ഭവന സന്ദർശനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

English Summary: BJP to hold 'tractor pujas' in Delhi as counter to Opposition's scathing attack on farm bills