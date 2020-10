വ്യോമസേന പൂർണ സജ്ജം; ചൈനയേക്കാൾ കരുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക്: എയർ ചീഫ് മാർഷൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിർത്തിയിൽ ഏതു ഭീഷണിയും നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന തയാറാണെന്ന് സേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ.കെ.എസ്. ഭദൗരിയ. തിങ്കളാഴ്ച, വ്യോമസേന ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിർത്തിയിൽ ചൈനയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ വിന്യാസങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കരുത്ത് ചൈനീസ് വ്യോമസേനയേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്നും എന്നാൽ എതിരാളികളെ ഒരിക്കലും കുറച്ചുകാണില്ലെന്നും ഭദൗരിയ പറഞ്ഞു.

‘വടക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തികളിൽ യുദ്ധം നയിക്കാൻ വ്യോമസേന പൂർണ സജ്ജമാണ്. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടും. ചൈനയുടെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കിഴക്കാൻ ലഡാക്കിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലെല്ലാം സേനാവിന്യാസമുണ്ട്. ലഡാക്ക് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ്.’ – ഭദൗരിയ വ്യക്തമാക്കി. റഫാൽ വിമാനങ്ങളുടെ വരവ് സേനയുടെ കരുത്ത് വർധിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസത്തിലേറെയായി കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ചൈനയുമായി സംഘർഷം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും അതിർത്തിയിൽ വൻ സേനാവിന്യാസമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിർത്തിയിലുടനീളം ആകാശ് മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരയിൽനിന്ന് ആകാശത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കു തൊടുക്കുന്ന മിസൈലാണ് ആകാശ്. സേനാപിന്മാറ്റത്തിനായി വിവിധതലങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും പൂർണമായും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മാസം 12ന് വീണ്ടും ഇരുരാജ്യങ്ങളുടേയും സേനാതല ചർച്ച നടക്കും.

English Summary: China Can't Get Better Of Us: Air Force Chief On Eastern Ladakh