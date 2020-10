ഹത്രസ്: കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യവ്യാപക സത്യാഗ്രഹ സമരം ഇന്ന്

ഹത്രസ്∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രസിൽ‌ കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിനിരയായി മരിച്ച ദലിത് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി നിഷേധിച്ച യോഗി സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യവ്യാപക സത്യാഗ്രഹ സമരം ഇന്ന്. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി, അംബേദ്കർ പ്രതിമകൾക്ക് മുന്നിലാണ് സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, എം‌പിമാർ, എം‌എൽ‌എമാർ, ഭാരവാഹികൾ, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.



ഇരയോടും ഇരയുടെ കുടുംബത്തോടും യുപി സർക്കാർ കാണിച്ചത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയാണ്. പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. തുടർ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹത്രസിൽ എത്തി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ കണ്ട കോൺഗ്രസ് സംഘം, കുടുംബത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Congress To Hold Protest Across Country Over Hathras Case