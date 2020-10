‘എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു?’ പ്രിയങ്കയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിനെതിരെ ബിജെപി വനിതാ നേതാവ്

മുംബൈ∙ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ പൊലീസുകാരൻ കുത്തിപ്പിടിച്ച സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചിത്ര വാഗ്. എന്തു ധൈര്യത്തിലാണ് ഒരു പുരുഷ പൊലീസ് ഓഫിസർ ഒരു വനിതാ നേതാവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കയറി പിടിച്ചതെന്ന് ചിത്ര ചോദിച്ചു. പൊലീസ് അവരുടെ പരിമിതികൾ മനസിലാക്കണം. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കയ്യേറ്റചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ചിത്ര വാഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ചിത്രയുടെ വാക്കുകളെ പ്രശംസിച്ചു മഹാരാഷ്ട്ര യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സത്യജിത് താംബയും രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടി മാറിയെങ്കിലും ചിത്ര ‘സംസ്കാരം’ മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൻസിപി നേതാവായിരുന്ന ചിത്ര കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഹത്രസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് പ്രിയങ്കയ്ക്കെതിരെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായത്.

ഹത്രസിലേക്കു പുറപ്പെട്ട പ്രിയങ്കയെയും രാഹുലിനെയും ഒപ്പമുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെയും ഡൽഹി–യുപി അതിർത്തിയിൽ തടയുന്നതിനിടെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയിരുന്നു. പ്രവർത്തകരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇടപെട്ടപ്പോഴാണു പ്രിയങ്കയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ പൊലീസുകാരൻ കുത്തിപ്പിടിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ നോഡിഡ പൊലീസ് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നുപുരുഷ പൊലീസ് പ്രിയങ്കയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് വനിതാ ഓഫിസറെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുമെന്നും നോയിഡ കമ്മിഷണറേറ്റ് അറിയിച്ചു.

